LA TRAGICA MORTE DI ROBERTA / SVILUPPI

(g.p.) ______ L’autopsia, eseguita due giorni dopo quel maledetto giorno della Befana, non fece emergere nessun elemento che potesse far pensare a qualcosa di diverso dal gesto volontario.

Eppure la madre di Roberta Bertacchi al suicidio della figlia non ha mai creduto.

I suoi legali hanno presentato i risultati di una nuova perizia effettati sui telefoni cellulari alla Procura della Repubblica di Lecce, che dal canto suo continua le indagini per istigazione al suicidio.

Questa è l’ipotesi di reato per cui risulta indagato il fidanzato Davide Falcone, 36 anni, di Casarano, il quale nel frattempo è finito in carcere per altra causa, accusato di traffici di droga. ______

LA RICERCA nel nostro articolo del 7 gennaio scorso

