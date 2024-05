SPARATORIA NELLA NOTTE DELLA BEFANA AD ALLISTE, DUE PERSONE IN CARCERE

APPUNTAMENTO AL MUSEO SPADA A LECCE SABATO 18: UNA SERATA MAGICA

di Raffaele Polo _______E’ un’esperienza straordinaria che unisce la magia della musica con il fascino di installazioni video e poesia verbo-visiva: il 18 maggio, dalle 19 alle 23, appuntamento alla Casa Museo Spada Antichi Strumenti Musicali a Lecce, in via Sindaco Lupinacci 1, per una serata indimenticabile dedicata alla bellezza dell’arte e della cultura. Situata […]