CATENO DE LUCA DOMENICA 19 ARRIVA NEL SALENTO, ALLE 17.30 A CASALABATE, ALLE 20.00 A COPERTINO

EUROPEE, DOMENICA 19 MAGGIO IL CAMPER DELLA LISTA LIBERTÀ CON CATENO DE LUCA FA TAPPA IN PUGLIA

Partito il 13 maggio da Fiumedinisi in provincia di Messina il Camper della Libertà arriva in Puglia dopo aver toccato Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Campania e Molise. Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà sarà alle 9 a Bari per un caffè alla Caffetteria Barucchelli in via del Ferrarese, 3. A seguire alle 10 a Rutigliano previsto un incontro presso Sala Monsignor di Donna. Alle 11.30 a Grumo incontro presso Balera da Mezzanotte in via Sanmicandr, 6. Sarà alle 14.30 per una pausa caffè a Polignano a mare presso Fcazz e berr.

Il camper si sposterà a Monopoli alle 15:30 dove è previsto un incontro presso Bar Napoli.

In seguito il camper si sposterà alle 17.30 presso Lu Container Casalabate a Marina di Trepuzzi (LE).Infine il tour si concluderà alle 20.00 a Copertino – Comizio Piazza Umberto.

