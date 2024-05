“Famiglia Strumento di Pace: Sfida del Nostro Tempo”, CONVEGNO A ROMA VENERDI’ 24

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. ______

FAMIGLIA: RISORSA DECISIVA PER UN FUTURO DI PACE

“Famiglia Strumento di Pace: una Sfida del Nostro Tempo” è il tema del convegno che si terrà a Palazzo Valentini, Sala Fregosi, Via IV Novembre 119/A, Roma, il 24 maggio 2024, dalle 15:30 alle 18:30.

Organizzato da Universal Peace Federation (UPF Italia) e dalla Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo (WFWP Italia), con il patrocinio e la collaborazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, l’incontro si propone di celebrare la Giornata Internazionale della Famiglia 2024.

Interverranno: Pierluigi Sanna, Vicesindaco Città Metropolitana di Roma Capitale; Eugenio Bisceglia, Vicepresidente Camera Minori e Famiglia di Tivoli; Francesco Ibba, Monsignore, Officiale Tribunale della Rota Romana; Ada Marseglia, Rappresentante Fed. Int.le Donne Giuriste FIFCJ; Carlo Zonato, Presidente UPF Italia; Marisa Manzini, Sostituto Procuratore Generale, Catanzaro; Ignazio Ingrao, Giornalista RAI, Vaticanista; Giovanni Galeota, Avvocato, Comm.ne Giustizia della Camera dei Deputati, Doc. Universit.; Marina Meucci Avvocato, Esperta Diritto di Famiglia e Minori; Maria Pia Turiello, Criminologa Forense; Elisabetta Nistri, Presidente WFWP Italia; Elisabetta Scala, Vicepresidente nazionale, resp. Osservatorio Media MOIGE; Liana Doro, Avvocato, Esperta Diritto di Famiglia; Filomeno Lopes, Scrittore, Giornalista Radio Vaticana, Operatore di Pace; Marco Ermes Luparia, Psicologo, Psicoterapeuta, Antropologo Prenatale, Diacono Permanente; Marco Respinti,Giornalista, già Direttore International Family News; Pino Nazio, Giornalista RAI, Sociologo, moderatore.

Il convegno analizzerà la famiglia quale primo gruppo sociale per eccellenza che s’incontra quando si prende in esame una società. Porrà l’accento su come al suo interno s’instaurano le prime relazioni interpersonali, si creano forti vincoli affettivi e si favorisca lo sviluppo sociale dei suoi membri. E come la famiglia rappresenta la prima scuola d’umanizzazione, luogo della trasmissione di valori basati sulla logica del rispetto, della fiducia reciproca e dell’amore in un percorso che porta verso l’armonia e la pace.

Si parlerà inoltre della crisi dell’istituto familiare; di violenza domestica; del ruolo della famiglia nei contesti mafiosi; delle sfide giuridiche che la famiglia si trova ad affrontare; del dialogo intergenerazionale; e dell’affido dei minori.

Saranno affrontati temi quali l’importanza di recuperare una visione positiva della famiglia e della maternità; del prezioso contributo delle donne nel contesto familiare e nella società; del magistero sociale della chiesa e degli interventi dei Pontefici su famiglia, società e pace.

Il convegno intende affrontare i temi appena descritti all’interno di una realtà molto complessa, fatta di sfide e di opportunità, per contribuire alla rinascita culturale della famiglia e perché torni a essere un bene insostituibile per il futuro del mondo.

La UPF Int. e la WFWP Int. sono ONG con Stato Consultivo Generale presso l’ECOSOC delle Nazioni Unite, entrambe fondate dai coniugi Moon.

Agli avvocati e praticanti avvocati presenti saranno riconosciuti tre Crediti Formativi dall’Ordine degli Avvocati di Roma.

Per informazioni e accrediti scrivere entro il 22 maggio a: relazioni.esterne@italia-upf.org

Category: Costume e società, Cultura, Eventi, Politica