LA FINALISSIMA DI “Amici”. CADONO I FAVORITI, VINCE A SORPRESA MA CON MERITO SARAH TOSCANO

di Elena Vada ______ Questa notte c’è stata la gara finale per i ragazzi che sono arrivati alla finalissima del programma “Amici”, il famoso talent-show annuale, di Maria De Filippi.

Sono: Sarah, Mida, Holden, Petit come cantanti; Marisol e Dustin come ballerini.

Subito fuori Mida. Inaspettatamente esce pure Holden che veniva dato come favorito. Questo ragazzo semplice e pulito, poco ‘divo’. Ilsuoatteggiamento viene definito da Luca Dondoni, giornalista de La Stampa, una normalità estetica che ha conquistato, pubblico e giuria.

Queste caratteristiche non bastano contro Petit. Vince la grinta e la scanzonata napoletanità del ragazzo franco-partenopeo, che canta ‘O Sarracino’.

Il rap è il genere di moda e lui ne è un brillante e coinvolgente interprete, alla ‘Geolier’.

Ma chi brilla davvero stasera è Sarah. Come notano i giornalisti presenti, ha un look accattivante e, grazie a Lorella Cuccarini, canta dei pezzi, davvero cuciti su misura per lei. È vincente.

I ballerini di quest’ anno sono meravigliosi. Va in finale Marisol non certo per miglior qualità del ballo, forse per la tenerezza e simpatia che sprigiona, insieme alla seria, precisa, professionalità.

Si affrontano per il primo posto due ragazze: Sarah (cantante) e Marisol (ballerina).

Riconosco l’indiscusso talento di Marisol, un vero prodigio della danza che balla ed interpreta tutto: classico, moderno, pop, latino. Ha tecnica, stile, sensualità e… solo diciotto anni.

Cuccarini dice di Sarah: “È proprio la storia che simboleggia questo programma. Non aveva mai fatto una lezione di canto, ma aveva tanta voglia di mettersi alla prova. Al serale è sbocciata”.

Intermezzo: Angelina Mango viene accolta con una hola dallo studio di Amici, canta i suoi brani più amati ed il pubblico insieme a lei.

Premio della critica (votato in diretta dai giornalisti presenti): Marisol

Premio Speciale Amici per la comunicazione: Petit

Premio delle radio: Holden

Vince il programma “Amici” 2024 : Sarah Toscano (nella foto), 18 annii, di Vigevano.

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Eventi