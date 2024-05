DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 20 MAGGIO 2024

Buongiorno!

Oggi è lunedì 20 maggio 2024.

San Bernardino da Siena.

A Trepuzzi Fernando Blasi, Nandu Popu dei Sud Sound System, compie 55 anni: tanti auguri di buon compleanno!

A Milano festeggia 27 anni la nostra amica giornalista e poetessa Chiara Evangelista: auguri affettuosi!

1990 – In Romania si tengono le prime elezioni presidenziali e parlamentari post- comuniste

1996 – A Cannatello, una contrada di Santa Margherita Belice, Agrigento, viene arrestato Giovanni Brusca, il boia della strage di Capaci.

1999 – Omicidio d’Antona: a Roma le Br uccidono Massimo D’Antona, docente di Diritto del lavoro all’Università “La Sapienza” di Roma

2004 – Israel/Rafah : durante l’operazione arcobaleno, iniziata il 15 maggio e aspramente criticata dall’ ONU, l’esercito israeliano uccide Khalid Abu Anza, il locale capo di Hamas



Eclissi solare, dodici anni fa, nel 2012.

Senza alcuna relazione, ovvio, ma quella di dodici anni fa è anche la giornata del terremoto di magnitudo 6 che colpisce la regione Emilia-Romagna, uccidendo diciassette persone e ferendone trecento. La scossa viene avvertita in modo violento in tutto il Nord Italia.

Proverbio salentino: LU CANE SCAUTATU TIME L’ACQUA FRIDDA

Il cane che si è scottato teme l’acqua fredda.

Così come il cane che scottatosi la bocca bevendo dell’acqua calda diventa diffidente e timoroso anche in presenza di quella fresca, allo stesso modo una persona che è “rimasta scottata” dal comportamento di qualcuno, magari di un amico, diventa diffidente nei confronti di tutti gli amici, compresi quelli che non hanno nessuna colpa, e che invece sono persone sulle quali si potrebbe contare in qualsiasi momento.

Di questo proverbio esistono diverse versione, ma a noi questa è sembrata quella più corretta, perché gioca su quella che a prima vista sembra una contraddizione, ossia il timore che qualcuno potrebbe avere dell’acqua fresca, che disseta e ristora, ma dopo un attimo di riflessione il paradosso viene meno e si comprende appieno l’insegnamento di questo antico proverbio.

