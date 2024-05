COSI’ HANNO STERMINATO LE OLOTURIE. VENTUNO PERSONE ARRESTATE

(e.l.) ______ Questa mattina la Guardia di Finanza di Taranto ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di ventuno persone, delle quali nove in carcere e undici ai domiciliari, con l’accusa di associazione a delinquere e disastro ambientale.

Facevano parte di un’organizzazione operante nelle province di Taranto, Bari e Brindisi, dedita in modo continuativo alla cattura e lavorazione delle oloturie, finalizzate alla successiva esportazione, determinandone la graduale scomparsa dal litorale jonico.

Tali echinodermi, conosciuti anche come “cetrioli di mare” (sea cucumbers), risultano assai preziosi, sia per i bracconieri ittici e per il sistema di broker che ne cura l’esportazione in Cina, dove il valore delle oloturie essiccate raggiunge anche 700 € per chilogrammo, con punte di 3.000 € per chilogrammo.

Category: Cronaca