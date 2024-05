DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 21 MAGGIO 2024

Buongiorno!

Oggi è martedì 21 maggio 2024.

San Zeno.

A Lecce il giornalista Gaetano Gorgoni festeggia il suo compleanno: auguri!

Ad Alessandria il nostro amico imprenditore Efrem Bovo festeggia il suo compleanno: affettuosi auguri.

1961, sessantatre anni fa anni fa. Come oggi, il governatore dell’Alabama, John Patterson, dichiara la legge marziale nel tentativo di ripristinare l’ordine a seguito dello scoppio di rivolte razziali. Negli Usa leggi e comportamenti razzisti codificati e ancora applicati continuano a provocare tensioni sociali.

Proverbio salentino: SE LU PANARU AE E BENE L’AMICIZIA SE MANTENE, SE LU PANARU AE E NU TORNA L’AMICIZIA SE FRASTORNA.

Se il cesto va e viene l’amicizia si mantiene, se il cesto va e non torna l’amicizia si frastorna.

Cicerone dava talmente tanta importanza all’amicizia che scriveva: “Tutti sanno che la vita non è vita senza amicizia, se, almeno in parte, si vuole vivere da uomini liberi“, una citazione datata ma sempre attuale.

Per cui questo proverbio ci ricorda che l’amicizia si coltiva giorno per giorno, ma che soprattutto non dobbiamo pensare che tutto ci sia dovuto, per cui se riceviamo un pensiero gentile, un dono, un regalo, è bene ricambiarlo senza far passare troppo tempo.

Category: Costume e società