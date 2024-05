IN CARCERE GIOVANE VIOLENTO

LA FINALISSIMA DI “Amici”. CADONO I FAVORITI, VINCE A SORPRESA MA CON MERITO SARAH TOSCANO

di Elena Vada ______ Questa notte c’è stata la gara finale per i ragazzi che sono arrivati alla finalissima del programma “Amici”, il famoso talent-show annuale, di Maria De Filippi. Sono: Sarah, Mida, Holden, Petit come cantanti; Marisol e Dustin come ballerini. Subito fuori Mida. Inaspettatamente esce pure Holden che veniva dato come favorito. Questo ragazzo […]