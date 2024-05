“Bisogna provarla, ci si innamora”. MALDARIZZI AUTOMOTIVE PRESENTA LA TECNOLOGIA IBRIDA DI MG Motor. A LECCE VENERDI’ 24

Test drive della MG3 in tutte le sedi del dealer. e reveal pugliese a Lecce

Puglia – 22 maggio 2024 – Giornate dedicate al test drive e una preview pugliese a Lecce. È così che Maldarizzi Automotive, dealer del Sud Italia, fa spazio alla nuova tecnologia ibrida dello storico brand MG Motor e la presenta ai suoi clienti.

Il 24 maggio negli showroom di Bari, Foggia, Lecce , Matera, Taranto e Trani sarà possibile guidare in anteprima pugliese la novità MG3 Hybrid+ che rappresenta la prima ibrida della casa automobilistica.

A Lecce, doppio appuntamento, grazie alla presentazione della vettura in Piazza Mazzini, alle 19,30 del 24 maggio, presso lo stand Maldarizzi Automotive presente all’evento Rally del Salento.

“Sarà un’occasione unica per conoscere una vettura più sicura, con una tecnologia più sofisticata e anche più accessibile perché rientra negli ecoincentivi. Siamo felici di poter mostrare la nuova MG3 Hybrid+ ai nostri clienti mediante iniziative volte a presentare i vantaggi e i plus, appunto, della nuova vettura” – commenta Gianni Contegiacomo, brand manager MG Motor di Maldarizzi Automotive, che continua – Questo è un prodotto che merita attenzione per questo abbiamo scelto di farla testare in tutte le nostre sedi e di proporla con un prezzo di lancio eccezionale, da 14.790 euro con rottamazione. Bisogna provarla, ci si innamora”.

Con una batteria più grande e un motore elettrico più potente, la nuova MG3 Hybrid+ stabilisce nuovi standard nel segmento B e combina prestazioni, efficienza e comfort posizionandola come vettura con l’accelerazione più rapida della categoria.

La nuova citycar è una vettura compatta e maneggevole, che offre un equipaggiamento di livello elevato, generosità di spazio nell’abitacolo ai vertici della categoria e garantisce ai clienti efficienza e qualità, testimoniata anche dalla garanzia MG di sette anni/150.000 km di serie.

Diverte, dinamica, fluida e confortevole, l’esperienza di guida. La vettura è costruita su un telaio in cui è stato massimizzato l’uso di nuovi componenti ad altissima rigidità, mentre le sospensioni sono state progettate per ridurre il peso e migliorare l’aderenza, anche durante la guida più sportiva.

Disponibile in Italia negli allestimenti Standard, Comfort e Luxury con combinazioni di tecnologia e dotazioni di serie, La MG3 adotta anche i più avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Per una maggiore sicurezza la console MG Pilot include il sistema di mantenimento della corsia (LKA) con avviso di superamento della linea di carreggiata (LDW), il cruise control adattivo (ACC), l’avviso di collisione anteriore (FCW) e il sistema di assistenza al traffico (TJA).

“Con MG3 Hybrid+ riscriviamo un importante capitolo di tecnologia. Arriviamo sul mercato con il primo ibrido MG, un full hybrid che definiamo + (plus) non per vezzo ma perché alza nettamente l’asticella di una tecnologia che nel nostro mercato ha raggiunto livelli incredibili e continua a crescere”. Questo il commento di Andrea Bartolomeo – Vice President e Country Manager di SAIC Motor Italy che aggiunge ”MG3 Hybrid+ è una city car dai contenuti straordinari anche per il value for money, best in class. Incarna appieno il concetto MG di fun-to-drive”.

