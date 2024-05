CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA

(e.l.) ______ La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce (nella foto), nel corso di controlli in ristoranti, bar e imprese edili di Maglie, Melendugno, Ruffano e Morciano di Leuca, ha individuato sette datori di lavoro che utilizzavano manodopera in nero, e ne ha segnalato due all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per le conseguenti valutazioni in ordine alla eventuale sospensione dell’attività imprenditoriale.

Inoltre, ha rilevato cinquantatré violazioni all’obbligo di rilascio degli scontrini e delle ricevute fiscali.

Category: Cronaca