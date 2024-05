FESTA CONTADINA A ZOLLINO GIOVEDI’ 23

Riceviamo e volentieri pubblichiamo ______

Giovedì 23 maggio 2024 dalle ore 17:30

Laboratorio Urbano To Kalò Fai – via Repubblica 22 Zollino

Una festa dedicata all’agricoltura e la cibo contadino, per celebrare i piccoli produttori pugliesi: una comunità rurale che lavora ogni giorno per costruire progetti agroecologici, recuperare terreni abbandonati, custodire antiche varietà e salvare una cultura alimentare millenaria: più che un’agricoltura sostenibile è un’agricoltura desiderabile, quella che troverà spazio nei locali del To Kalò Fai di Zollino.

Si inizia alle 17:30 con l’apertura del mercato contadino con tanti produttori locali. Il programma prosegue alle 18:30 con la presentazione della mostra “La Santa tavola”, un percorso espositivo unico che per la prima volta offre uno sguardo d’insieme sui cibi rituali pugliesi con pregevoli riproduzioni figule, frutto dell’incontro tra l’antropologa culturale Francesca Casaluci e il maestro ceramista Agostino Branca.

Alle ore 19:30 spazio al dibattito con una tavola rotonda sull’agricoltura contadina con esperienze innovative da tutta la Puglia.

Alle ore 20:00 apre le porte l’”Osteria biodiversa” con proposte culinarie per tutti i gusti e a seguire musica con Luigi Bruno Quartet, con un repertorio che spazia dal folk/rock, alla world music, a rivisitazioni in chiave etno-rock di brani surf tutti da ballare. Il Laboratorio Urbano To Kalò Fai si trova in via Repubblica 22 a Zollino. ______

