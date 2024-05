Come funziona la registrazione con SPID su siti scommesse AAMS

di Elena Giulia Manzoni ______

Per anni, la registrazione su un casinò online AAMS ha rappresentato un piccolo scoglio per tutti gli amanti del gioco d’azzardo. Questo perché, solitamente, essa veniva effettuata in più momenti, con diverse fasi e lunghe attese tra un momento e l’altro.

Ciò avveniva perché i portali di gioco dovevano verificare ogni informazione inserita, la bontà dei documenti e, infine, che a registrarsi a tali portali fosse l’utente in questione e non un’altra persona.

Tutto ciò è oggi superato in moltissimi portali delle lista casino online AAMS che, attraverso l’autenticazione tramite SPID, rendono tutti i citati passaggi completamente inutili. Vediamo nel dettaglio come funziona.

La registrazione tramite SPID e il relativo login offrono diversi vantaggi come una maggiore comodità e sicurezza, bonus dedicati e tanto altro.

Come funziona il sistema SPID

L’evoluzion del gioco d’azzardo sembra, per la prima volta, essere seguita anche dalla macchina burocratico – amministrativa del paese. A slot machine in 3 dimensioni, casinò live, croupier dal vivo e tanto altro, lo stato italiano ha deciso di rispondere con un sistema di registrazione e autenticazione rapido ed efficace, valido per moltissimi casino online legali già da oggi.

Tra i migliori casino online che offrono questo servizio troviamo già Sisal, SNAI, LeoVegas e l’ottima Goldbet. Vediamo ora come funziona la registrazione tramite il sistema SPID, il sistema di identità digitale italiano.

Lo SPID è un sistema di autenticazione a due fattori che consente ai cittadini italiani di svolgere diverse attività a contatto con la Pubblica Amministrazione come il download di certificati, l’accesso a diversi siti come quelli dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate e molti altri.

L’introduzione dello SPID nei casinò online

Tale sistema è divenuto obbligatorio dal 1° ottobre 2021 e, come detto, è entrato a far parte anche del mondo dei casino online italiani. Scegliere il sito su cui appoggiare il proprio SPID è semplice e, più o meno, tutti i provider si equivalgono. A questo punto, non resta che registrarsi con lo SPID su uno dei tanti casinò AAMS ADM che accettano lo SPID.

Per farlo ci si dovrà collegare al proprio portale di riferimento, cliccare su “Registrati con SPID” e scegliere il provider SPID di vostro utilizzo. Successivamente, dovrete inserire le vostre credenziali (username e password) o inquadrare il codice QR che si presenterà sullo schermo.

Vantaggi della registrazione con SPID

Una volta confermato tutto, il giocatore vedrà le proprie credenziali confermate e le schede anagrafiche compilate secondo tutti i dati previsti e contenuti dallo SPID. La sincronizzazione dei dati comunque non sarà sufficiente alla compilazione esatta di tutti i dati e, pertanto, al giocatore sarà richiesto di compilare eventuali informazioni aggiuntive come nel caso di bonus da riscattare per giochi di carte o giochi da tavolo.

La magia della registrazione con SPID è che, da questo momento in avanti, i giocatori potranno effettuare un login rapido e sicuro, oltre a non dover attendere eventuali check e convalide da parte dei casinò aams. Un piccolo neo della registrazione con SPID riguarda lo scarso numero di portali che la offrono, con un solo sito di scommesse al momento (betflag).

La registrazione con SPID può avvenire anche per i giochi live e, anche in questo caso, l’avvio del divertimento è immediato e non richiede inutili attese. Inoltre, lo SPID difende il giocatore da ogni eventuale tentativo di frode o furto dei dati e, in ultimo, tutela l’utente anche per quel che riguarda il cosiddetto gioco responsabile.

Bonus esclusivi con SPID

Tra i vantaggi utilizzabili nei casinò con SPID vi è certamente l’offerta di ulteriori bonus rispetto a quelli a cui possono attingere i giocatori di norma. Un esempio di bonus con registrazione SPID è quello offerto da BetFlag che offre, sulle migliori video poker, un bonus ulteriore di 1.000 euro senza deposito a cui si sommano 1.000 euro sul primo deposito.

Questo bonus, ovviamente, rappresenta una grandissima occasione per giocare e divertirsi sulle migliori slot machine realizzate dalle software house più importanti al mondo come Pragmatic Play, Microgaming e tante altre.

In sintesi, la registrazione tramite SPID offre solo dei vantaggi per gli utenti che potranno divertirsi in tutta sicurezza su alcuni dei migliori casinò online disponibili al momento.

