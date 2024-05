DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 24 MAGGIO 2024

Buongiorno!

Oggi è venerdì 24 maggio 2024.

Santa Maria Ausiliatrice.

A Martina Franca il veterinario Fabrizio Verzani compie 47 anni: tanti auguri di buon compleanno!

1844. Come oggi, cento settantanove anni fa, Samuel Morse invia da Washington a Baltimora il primo messaggio telegrafico con il codice che porta il suo nome: ‘What hath God wrought!‘, una citazione biblica (“cosa ha creato Dio”).

L’Inghilterra si annette lo Stato libero dell’Orange. Il territorio della provincia attuale, esteso tra i fiumi Orange e Vaal, divenne sede di un libero Stato, fondato dai boeri dopo il Grea Trek e annesso dai britannici nel 1848. Il 17 febbraio 1854 il Regno Unito riconobbe l’indipendenza dello Stato Libero dell’Orange, che divenne ufficialmente indipendente il 23 febbraio 1854, con la firma della Convenzione di Bloemfontein.

Sebbene, come repubblica, lo Stato Libero dell’Orange avesse ottenuto buoni successi dal punto di vista economico e politico, esso andò incontro ad un lungo conflitto con i britannici, finché questi ultimi riuscirono a conquistarlo nel 1900 con la seconda guerra anglo-boera, creando la Colonia del fiume Orange, che si unì poi all’Unione Sudafricana nel 1910.

Toccò poi agli indigeni dell’Australia e della Nuova Zelanda, che si opposero a mani nude contro fucili e cannoni degli invasori, subire una serie infinita di massacri.

L’India, il territorio più prezioso e popoloso dell’impero, ottenne l’indipendenza come parte di un movimento più ampio di decolonizzazione che la concesse a molti territori imperiali. Il trasferimento di Hong Kong alla Cina, avvenuto nel 1997, per molti fu la fine dell’Impero britannico. Al 2019 restano quattordici territori d’oltremare sotto la sovranità britannica.

Questa era la Nazione che dava lezioni al mondo in tema di democrazia.

Proverbio salentino: LA STRATA LONGA RUMPE LU TRAINU

La strada lunga rompe il carro. Come dire che qualsiasi persona o oggetto sottoposto a lungo ad uno sforzo alla fine cede.

Che in qualche modo esprime lo stesso concetto di: DALLI E DALLI GIORGIU MORE, anche se questo secondo proverbio viene utilizzato anche, allo stesso modo della locuzione latina “gutta cavat lapidem”, letteralmente ‘La goccia scava la roccia’, che è un invito a ricordare che con una ferrea volontà si possono conseguire obiettivi altrimenti impossibili.

