UNA NUOVA EDIZIONE PER “Quei giovani ribelli del ’68 salentino”. “Serve a capire il nuovo di ieri e di oggi” HA DETTO A leccecronaca.it ROBERTO VANTAGGIATO

(g.p.) ______ Questa sera alle 18.30, a Lecce, alla Libreria Liberrima, in Corte dei Cicala, 1, in un incontro dibattito, ci sarà la presentazione del volume “Quei giovani ribelli del ’68 salentino”, edito da Meridiano Sud (128 pagg. 10 euro) a cura di Roberto Vantaggiato, in distribuzione nelle edicole e librerie.

Si tratta di una nuova edizione, dopo oltre dieci anni dalla prima uscita, di una rievocazione a più mani degli avvenimenti significativi che segnarono un’epoca anche nel Salento, protagonisti fra gli altri, oltre al curatore, Antonio Caprarica, Oreste Massari, Piero Manni, Mario De Cristofaro, Pietro Mita, Gigi Montonato, Gianni Scognamillo, Giovanni Rizzo, Ernesto Mola, Piero Lisi e Mario Marti.

Raggiunto telefonicamente da leccecronaca.it, Ruggero Vantaggiato ha così commentato la sua iniziativa:

“Si è ritenuto utile assemblare voci di diversa fonia di coloro i quali hanno vissuto in prima persona quegli avvenimenti, nella convinzione che possa servire alla generazione sessantottina per riflettere su quegli anni, ma soprattutto alle generazioni del terzo millennio per capire il nuovo di ieri e di oggi”. ______

L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo del 10 maggio 2018

Category: Costume e società, Cultura, Eventi, Libri