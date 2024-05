IMMIGRATO IN CARCERE PER RAPINA

(e.l.) ______ Ieri mattina una Volante della Questura di Lecce si recava in viale Oronzo Quarta all’incrocio con via Duca degli Abruzzi, a seguito di segnalazione di un cittadino extracomunitario che si stava dando alla fuga a piedi dopo essersi impossessato di un telefono cellulare.

Il segnalante riferiva che il presunto rapinatore era stato inseguito e bloccato da una Guardia Giurata.

La Guardia Giurata ha poi raccontato ai poliziotti che il ragazzo che aveva fermato si era appena liberato di alcuni telefoni cellulare scagliandoli per terra danneggiandoli irreversibilmente; fra questi quello appena rubato alla vittima, presente sul posto, un anziano di 68 anni, il quale riconosceva nell’immediatezza il telefono come quello di sua proprietà strappatogli di mano poco prima in via Don Bosco, mentre era seduto al tavolo di un bar.

Il cittadino gambiano, nella circostanza, non forniva alcun elemento circa le sue generalità e non aveva al seguito alcun documento d’identificazione; pertanto, veniva accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, al termine dei quali è stato arrstato per rapina aggravata e portato in carcere.

Category: Cronaca