SEMPRE IL DRAMMA DELLA DROGA, CHE CONTINUA A ROVINARE I GIOVANI E LE LORO FAMIGLIE, DIETRO ANCHE QUESTO EPISODIO DI CRONACA NERA

(e.l.) ______ Questa notte gli equipaggi delle Volanti in servizio a Lecce città sono intervenuti presso un’abitazione al quartiere Santa Rosa perché era giunta in sala operativa la segnalazione di aiuto da parte di personale del “118” per una persona che stava dando in escandescenze e stava distruggendo l’interno della propria abitazione.

Quando sono arrivati i poliziotti era già presente personale del 118, intervenuto poco prima, in attesa di entrare nell’appartamento perché il giovane, leccese di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, non voleva aprire la porta dell’abitazione al personale sanitario.

Una volta convinto ad aprire, incominciava a dare nuovamente in escandescenze urlando contro gli stessi operanti e intimando loro di uscire.

All’interno, c’erano anche la madre e la sorella, spaventate per lo stato di agitazione in cui si trovava, dato dall’assunzione di cocaina e hashish, e per il comportamento violento. Già, infatti, aveva causato molti danni all’interno dell’abitazione, sferrando anche dei pugni a uno specchio.

Grazie alla sinergia nell’intervenire, i poliziotti riuscivano con non poche difficoltà a vincere la resistenza dell’uomo che tentava di barricarsi all’interno delle stanze, continuando a dare in escandescenze, e lo ponevano in sicurezza al fine di evitare ulteriori atti di autolesionismo e ulteriori danni fisici agli operanti e ai familiari presenti.

Durante l’intervento diversi poliziotti riportavano lesioni in quanto il giovane ha opposto una violenta resistenza, sferrando pugni, calci e morsi.

Una volta affidato alle cure del 118, i poliziotti hanno rinvenuto in casa, oltre a residui di cocaina, due roncole, due pugnali con fodero, due coltelli a serramanico e un tirapugni con lame.

Poi stato condotto in carcere in stato di arresto per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale. e violazione degli obblighi dell’affidamento in prova.

Category: Cronaca