AL ROLAND GARROS BRILLA SONEGO

di Elena Vada ______

Lorenzo Sonego, urla la sua gioia e l’orgoglio di esserci.

Questa è una rivincita attesa e speciale.

Batte, per il secondo anno di fila, il francese Ugo Humbert al Roland Garros.

Chiude 6-4, 3-6, 6-4, 6-3.

“Mi sono goduto ogni momento sul campo – ha detto Sonego nell’intervista – Sono orgoglioso della mia prestazione. Da metà del terzo set, sono stato più aggressivo, ho cercato di attaccare, più che rispondere“.

Il torinese comanda gli scambi contro un francese insicuro, che insiste nel cercare di sorprenderlo con le palle corte, ma non ci riesce.

Mercoledì Sonego, numero 49 del mondo, affronterà per un posto al terzo turno il cinese Zhizhen Zhang, n.44.

Sconfitto invece Luca Nardi, battuto 6-4, 6-1 6-3, dal francese Alexander Muller che al secondo turno affronterà Matteo Arnaldi o Arthur Fils che giocheranno lunedì.

Luca Nardi subisce il primo break nel quarto game, appesantito da due gratuiti e un doppio fallo. Gradualmente, il marchigiano riprende il filo della partita e recupera lo svantaggio (3-4). Ma è una speranza vana e temporanea, purtroppo.

A fine gara dichiara che, nelle gambe, non aveva il ‘carburante’ necessario. Cambierà allenatore.

Lucia Bronzetti è tornata sul campo più prestigioso del complesso del Roland Garros il ‘Philippe Chatrier” , per un altro primo turno di prestigio, contro la plurivincitrice Slam, Naomi Osaka: “Nel complesso è stata una buona partita – dice nell’ intervista – nei momenti cruciali Naomi è stata molto solida. Non posso recriminare nulla”. Esce tra gli applausi… Qualche errore di troppo Lucia, la tua grinta non è bastata, contro la convintissima nipponica!n

In chiusura di programma esordio anche per Martina Trevisan, n.92, che trova, dall’altra parte della rete la serba Olga Danilovic, n.125 che, scusate il pettegolezzo, dicono bella come una top-model. (Boh?!). Mentre vi scrivo (ore 22,00) stanno ancora giocando.

In una serata parigina fredda e umida Martina Trevisan proprio non c’è. Non riesce ad entrate in partita. incassa la 17esima sconfitta dell’anno (a fronte di sole 7 vittorie).

La 30enne mancina di Firenze, n.92, è stata battuta per 6-1, 6-2, in un’ora e 21 minuti, dalla bella serba.

Seconda giornata del Roland Garros lunedì 27/5/2024

In campo: Sinner, Arnaldi, Bellucci, Musetti e Fognini in singolare maschile; Paolini e Cocciaretto in singolare femminile

Speriamo meglio.

______

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Sport