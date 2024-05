AL ROLAND GARROS BRILLA LA PAOLINI

di Elena Vada ______

Piccola parentesi: Rafael Nadal non pronuncia la parola ADDIO, mentre saluta il pubblico del Roland Garros, dopo la sconfitta, al primo turno, contro Alexander Zverev. Il tedesco si emoziona e dice: “Grazie Rafa a nome di tutto il mondo del tennis…”

Siamo d’accordo.

Jannik Sinner batte Chris Eubanks 6-3, 6-3, 6-4, con qualche brivido negli ultimi games. Inaugura in modo convincente, con una bella prestazione, il suo Roland Garros 2024. “Sono contento di essere tornato in campo, questo è un torneo speciale per me, qui ho giocato il mio primo quarto di finale in uno Slam. Sono contento della mia prestazione – ha detto a caldo -. L’anca sta bene, abbiamo lavorato tanto con il mio team: senza una squadra dietro non si possono fare certe cose. Non sono al 100%, sto costruendo la mia condizione poco per volta”. Ci è parso sicuro e determinato.

Per Matteo Arnaldi non era semplice questo primo turno contro la giovane speranza di casa, Arthur Fils. Ha vinto l’italiano 3-1 col punteggio di 6-3, 4-6, 6-4, 6-2, in poco meno di tre ore di gioco. È stato Matteo a trovare il break decisivo con cui presentarsi alla battuta per chiudere il match e prenotarsi così per un secondo turno dove ad attenderlo ci sarà un altro francese, quell’ Arthur Muller n.90 del mondo, vincitore all’esordio, contro Luca Nardi.

Jasmine Paolini (nella foto) ha superato l’esordio al Roland Garros. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.15, ha sconfitto per 6-3, 6-4, in poco più di un’ora e mezza di gioco, l’australiana Daria Saville.

Al secondo turno Paolini affronterà la statunitense Hailey Baptiste, n.107.

Lorenzo Musetti, dopo Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, è il quarto azzurro a superare il primo turno del Roland Garros 2024. Vittorioso per 6-3, 6-3, 7-5, in 2 ore e 25 minuti sul colombiano Daniel Elahi Galan. Bel match con un tennis solido, preciso, sempre in attacco, in spinta.

Al secondo turno Musetti affronterà il vincente della sfida tra l’intramontabile Gael Monfils e il brasiliano Thiago Seyboth Wild.

Mattia Bellucci, 22enne mancino di Busto Arsizio, n.173 ATP, promosso dalle qualificazioni, ha ceduto per 6-3, 3-6, 6-7(6) 6-4, 6-4, dopo una maratona di quasi quattro ore, allo statunitense Frances Tiafoe n.26.

Bellissimo match. Mattia si è battuto come un leone, ha dato il massimo, ma non è bastato. Bello l’abbraccio tra i due, con i complimenti del 26enne del Maryland (USA).

Fabio Fognini, numero 93 del mondo, ha raggiunto, per la tredicesima volta, il secondo turno al Roland Garros. Il ligure, che a Parigi ha ottenuto il suo miglior risultato Slam, ha sconfitto 6-1, 6-1, 7-5, l’olandese Botic Van de Zandschulz

È passata da poco mezzanotte, l’ora delle streghe e dei sogni , quando arriva la vittoria più bella della giornata. Davvero un sogno realizzato.

Elisabetta Cocciaretto, n.51 vince per 3-6, 6-4, 6-1, dopouna battaglia di oltre due ore e mezza, ed elimina la brasiliana Beatriz Hadad Maia n.27. Prossima avversaria per lei la spagnola Bucsa.

