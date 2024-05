A LECCE TRE CANDIDATI IMPRESENTABILI

(g.p.) ______ «Sono particolarmente contenta perché in questo mio primo anno di presidenza siamo riusciti a invertire la tendenza: quella di non dare i nomi degli “impresentabili” il giorno prima o pochi giorni prima del voto».

Così la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo (nella foto), 38 anni, di Roma, di Fratelli d’Italia, la quale ha presentato oggi, a dieci giorni dal voto, i risultati della indagine svolta.

Si tratta di questo.

Esiste un Codice di autoregolamentazione stilato dalla Commissione parlamentare Antimafia, una dichiarazione d’impegni senza valore vincolante per i partiti.

Alla vigilia di ogni voto, la Commissione denuncia le irregolarità riscontrate delle candidature, quelle cioè in situazione di conflitto con il codice, nel gergo politico gli ‘impresentabili’.

In tutta Italia, sono sette in corsa per le elezioni europee e fra di loro non ci sono salentini.

Per quanto concerne invece le elezioni amministrative, sono trentadue, sempre in tutta Italia, e fra di loro ci sono tre candidati al consiglio comunale di Lecce.

Si tratta di Raffaele Guido, della lista Movimento Regione Salento, rinviato a giudizio per tentata violenza privata, minaccia e lesioni aggravate, detenzione e porto d’arma aggravati dal metodo mafioso; Andrea Guido, della lista Udc – Puglia popolare, rinviato a giudizio per corruzione per agevolare attività mafiose; e Filippo Montinari, della lista Io Sud, a processo per bancarotta fraudolenta.

Tutti e tre nella coalizione di centro destra a sostegno di Adriana Poli Bortone.

