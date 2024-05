LE IDEE / PER UN’EUROPA DEI COMUNI E DEI POPOLI, NON DEI BUROCRATI E DEI BANCHIERI

(g.p.) ______ «Siamo totalmente contrari a questo tipo di Europa di banchieri e burocrati, la nostra visione è di una nuova Europa dei popoli e delle Patrie, dei comuni, del popolo e non delle caste. La lista “Libertà” soggetto formato da 19 movimenti è l’unica vera novità politica ed è l’unica forza antisistema».

Lo ha detto ieri a Roma Fiumicino, in Piazza Grassi, Vincenzo Galizia, presidente nazionale “Fronte Verde”, in un incontro elettorale della lista “Libertà” promossa da Cateno De Luca e presente in tutta Italia alle prossime elezioni europee del 8 e 9 giugno.

Presente fra gli altri candidati (nella foto), Sergio De Caprio “Capitano Ultimo”: “Noi vogliamo difendere e valorizzare l’Europa dei comuni 8.000 in Italia e 88.000 in Europa. I comuni vanno messi al centro dell’assetto amministrativo, sono loro che possono risolvere i problemi reali che hanno i cittadini. Noi vogliamo una politica nuova non ideologica, mettendo il territorio al centro della politica, per creare sviluppo attraverso i Contratti di costa, di fiume e di lago. Strumenti che l’Europa ci ha dato ma che non vengono utilizzati. E poi vogliamo riportare i giovani ad appassionarsi alla politica”.

