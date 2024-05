PRESI DUE LADRI AL SUPERMERCATO

PER LA PACE NEL MONDO, LA GIUSTIZIA SOCIALE E LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE. IL CONTRO G7 SARA’ IN UN CAMPEGGIO, CONTRAPPOSTO AGLI HOTEL DI LUSSO DEI POLITICI

(g.p.) ______ Il Coordinamento civico Ambiente e Salute provincia di Lecce, che “unisce liberi cittadini in un fronte unico verso la salvaguardia dell’ambiente“, con il collettivo “Salento per la Palestina”,organizzano un campeggio nella pineta di Frassanito, Otranto (nella foto), per cinque giorni, dal 12 al 16 giugno. La data non è casuale…ll Vertice dei G7 si […]