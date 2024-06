”Paris, nous arrivons“… LE AZZURRE DEL VOLLEY CERCANO IL PASS PER LE OLIMPIADI, IN PROGRAMMA DAL 26 LUGLIO

(e.v.) ______

Quinta vittoria in sei partite per le Azzurre della pallavolo allenate da Julio Velasco nel torneo Nations League, in corso di svolgimento in varie sedi in tutto il mondo. Molti i punti messi a segno dalla stella della Nazionale Paola Egonu, (nella foto), 25 anni, di Cittadella, 1.95 di altezza. Ora le sfide più impegnative contro Cina e Brasile. Azzurre vicine al loro obiettivo: staccare il visto per le Olimpiadi.

Category: Sport