DIARIO DEL GIORNO/ MARTEDI’ 4 GIUGNO 2024

Buongiorno!

Oggi è martedì 4 giugno 2024.

San Quirino.

Auguri di buon compleanno al ‘nostro’ Emanuele Lezzi: semper ad maiora!

E un altrettanto affettuoso augurio di buon compleanno al ‘nostro’ Mattia Ala.

E buon compleanno alla nostra amica Carmen Puscio.

Nella notte tra il 3 e il 4 giugno 1989 i carri armati dell’Esercito di Liberazione Popolare cinese uccisero a Piazza Tienanmen migliaia di persone, mettendo fine alle proteste degli studenti che reclamavano la democrazia. La protesta a piazza Tienanmen era iniziata un mese e mezzo prima, il 15 aprile. In quell’anno, quello della caduta del Muro, molti regimi comunisti furono rovesciati in Europa.

Chi ha il pollice verde, si porti avanti col lavoro. Ecco il promemoria su quanto ultimare entro la fine del mese.

Non trascurate la lotta alle erbe infestanti e ai parassiti. Preparate il terreno per le seconde semine. Continuate la scacchiatura degli ortaggi e la spollonatura degli alberi da frutto. Controllate gli innesti aggiornando le legature. Attenti alle impennate di calore con un’irrigazione appropriata.

ORTO Accompagnate le nuove piantine con innaffiature, rincalzi e legature. Trapiantate i cardi (gobbi). Nella seconda metà del mese, trapiantate nuove piantine di pomodori per averli in ritardo. Munite di sostegni fagioli e fagiolini rampicanti. Semine e trapianti in terreno aperto: zucche, zucchine, ravanelli, rape; bieta da orto e da taglio; fagioli e fagiolini di tutti i tipi; lattughe, indivie, radicchi e cicorie; sedano, basilico e prezzemolo.

GIARDINO Liberate le bulbose e gli arbusti delle parti sfiorite. Continuate a cimare i crisantemi. Seguite le piante in vaso innaffiando e concimando ogni quindici giorni. Fate talee e margotte. Raccogliete i bulbi delle piante sfiorite, riponendo in luogo asciutto ed arieggiato. Sfalciate ed irrorate regolarmente il vostro tappeto erboso.

Proverbio salentino: COSA CA SIGGE MALE NU FACE

Cosa di cui si ha voglia male non fa.

Secondo i nostri vecchi il corpo ci comunica ciò di cui ha bisogno, per cui quando desideriamo qualcosa è meglio che soddisfiamo quella voglia e non ci pensiamo più, piuttosto che resistere e torturarsi.

