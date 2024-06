DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 9 GIUGNO 2024

Buongiorno!

Oggi è domenica 9 giugno 2024.

San Efrem.

Incredibile, ma fra i nostri amici c’è un Efrem, Efrem Bovo, che vive ad Alessandria, imprenditore, ed esperto di organizzazione aziendale, e di comunicazione: con un sorriso, il cordiale augurio di buon onomastico che gli rinnoviamo ogni anno.

Come oggi, sessantasei anni fa, nel 1958, morì a 17 anni il cane Fido, la cui storia commosse l’ Italia intera. Il meticcio di Luco del Mugello (nel comune di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze) morì dopo essersi recato ogni giorno, tutti i santi giorni per quattordici anni, alla fermata dell’autobus, per attendere invano il ritorno del padrone, che era perito nel 1943 durante un bombardamento aereo e non aveva fatto più ritorno a casa.

Proverbio salentino: ALL’AMICU E ALLU CUMPARE NNU BINDERE E NNU CATTARE

All’amico e al compare non vendere e non comprare.

E’ buona norma non fare affari con le persone che ci sono affettivamente più vicine, perché con queste è più facile che ci siano delle incomprensioni.

Category: Costume e società