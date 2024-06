Dalla Questura di Lecce riceviamo e volentieri pubblichiamo. ______

SI RINNOVA PER L’OTTAVO ANNO CONSECUTIVO LA COLLABORAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 2HE – CENTER FOR HUMAN HEALTH AND ENVIROMENT CON LA POLIZIA DI STATO

Nella giornata di ieri 10 giugno 2024, a Lecce, in Questura, è stato firmato il protocollo d’intesa con cui si rinnova per l’ottavo anno la collaborazione fra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza rappresentato dal Questore di Lecce Dr. Vincenzo Massimo MODEO e l’Associazione 2HE-Center For Human Health and Environment, nata dal coraggio di un collega appartenente alla Polizia di Stato, colpito da SLA, Gaetano Fuso, e dalla determinazione di sua moglie, l’avv. Giorgia Rollo, oggi presidente dell’associazione che, anche dopo la scomparsa del marito, ha voluto fortemente continuare a mantenere vivo il suo sogno: dare una vacanza al mare e far godere l’estate salentina anche alle persone con gravi disabilità motorie!

L’accordo, siglato dal Questore, su delega del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., Prefetto Vittorio PISANI e dalla presidente dell’associazione, ha l’obiettivo di sostenere le attività del progetto “IO POSSO – La Terrazza – Tutti al mare”, garantendo il primo accesso attrezzato al mare a quelle persone affette da gravi disabilità motorie, SLA e patologie neuromotorie. Il progetto dapprima ha operato su un tratto di spiaggia libera a San Foca di Melendugno (Le) ma negli ultimi due anni si è esteso anche sulle spiagge di Gallipoli e Porto Cesareo e dal 2015 ad oggi, le spiagge di “IO POSSO” hanno accolto oltre 1500 persone provenienti da tutta Italia e da diverse regioni europee a cui è stata data la gioia di godersi il mare e il sole dell’estate salentina.

Il prossimo 15 giugno partirà la stagione 2024 della spiaggia di IO POSSO di San Foca (Gallipoli e Porto Cesareo dal 1 luglio) offrendo come sempre servizi completamente gratuiti ai propri ospiti, come voluto dal suo ideatore, Gaetano Fuso (1976-2020), immaginando un luogo in cui far ritrovare a chiunque, in acqua, quella leggerezza che malattie come la SLA tolgono inesorabilmente.

Grazie al contributo della Polizia di Stato anche quest’anno saranno gli atleti delle Fiamme Oro Salvamento e gli agenti della Questura di Lecce, in possesso dell’apposito brevetto, a svolgere servizio di assistenza bagnanti per tutto il periodo di apertura della struttura.

Un importante novità è stata introdotta nel protocollo di quest’anno, aggiungendo il servizio di rimessaggio della struttura di San Foca che nei mesi invernali sarà smontata ed ospitata nei locali della Polizia di Stato, consentendo all’associazione 2HE-IO POSSO il risparmio sull’affitto di altri spazi, come accaduto negli anni precedenti, somme che verranno impiegate per nuove attrezzature messe a disposizione dei bagnanti speciali.

