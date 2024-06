DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2024

Buongiorno!

Oggi è giovedì 13 giugno 2024.

Sant’Antonio di Padova.

Auguri di buon onomastico alle tante lettrici e amiche, lettori e amici, che portano questo nome.

Sono passati sessantotto anni dalla finale della prima Coppa dei Campioni, torneo organizzato dalla UEFA a partire dalla stagione 1955/56 e riservato ai migliori club calcistici di tutta europa. Sedici squadre provenienti da sedici nazioni vennero selezionate seguendo una lista redatta dal quotidiano francese L’Equipe.

L’Italia era rappresentata dal Milan, eliminato in semifinale dal Real Madrid di Alfredo Di Stefano. La finale tra Real Madrid e Stade Reims si disputò il 13 giugno sul campo del Parco dei Principi di Parigi di fronte ad un pubblico di 38.000 spettatori. Nonostante l’iniziale doppio vantaggio dello Stade Reims i blancos riuscirono a ribaltare il risultato fino al 4 – 3 finale e si aggiudicarono così la loro prima Coppa dei Campioni.

Proverbio salentino: CI CULLE MBROGGHIE AE MBRUGGHIATU RESTA

Chi è solito imbrogliare finisce che resta imbrogliato o imbrigliato.

Chi usa la mente per imbrogliare gli altri non si accorge di essere l’artefice della sua trappola.

Questo proverbio lo dedichiamo a tutti coloro che utilizzano l’imbroglio non avendo altri mezzi a disposizione, o che comunque imbrogliano pensando che sia l’unico modo per poter andare avanti nella vita.

Ma purtroppo per loro, la furbizia, come diceva qualcuno, è sinonimo di poca intelligenza, e se è vero che si può facilmente approfittare di un amico o di un parente che ti accoglie nella sua casa o nel suo cuore, è se vero che l’imbroglione riesce ad ottenere un vantaggio subitaneo, è altrettanto vero che poi finisce inesorabilmente per tagliarsi da solo l’erba sotto i piedi.

