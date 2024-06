CRESCE E SI CONSOLIDA A LIVELLO INTERNAZIONALE LA PROTESTA CONTRO L’AMPLIAMENTO DELLA PISTA PORSCHE DI NARDO’. ECCO LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA SU TUTTE LE INIZIATIVE VECCHIE E NUOVE 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato inviatoci dal Comitato Custodi del bosco d’Arneo di Nardò ______

Noi Custodi del bosco d’Arneo siamo stati a Stoccarda, città tedesca sede di Porsche, dal 6 al 9 giugno per ribadire la nostra contrarietà al progetto di espansione delle piste di collaudo del Nardò Technical Center nel Salento. Per l’ampliamento degli impianti NTC, Porsche minaccia la distruzione dell’ultimo lembo di un antico bosco che dovrebbe lasciare il posto a colate di cemento e asfalto, con la devastazione di un habitat prioritario tutelato da legge comunitaria e con impatti ambientali drastici e irreversibili.

La difesa del bosco ha ricevuto grande solidarietà e supporto del mondo ambientalista tedesco con associazioni, cittadine e cittadini che si sono uniti a noi per dimostrare alle istituzioni che non accetteremo passivamente che si compia un vero e proprio ecocidio, perché la distruzione di oltre 200 ettari di bosco secolare è questo.

Decine di associazioni che lavorano in coordinamento hanno abbracciato e condiviso la nostra causa. Il 7 giugno, la collaborazione con Kritische Aktionaere e BUND, tra le maggiori associazioni per la tutela della natura del Baden-Württemberg, ci ha permesso di raggiungere l’assemblea annuale degli azionisti di Porsche Volkswagen e di dare un esempio delle politiche di greenwashing di Porsche. Per fare spazio alle piste di prova per auto elettriche, le “auto del futuro”, Porsche viene meno ai suoi stessi obiettivi di tutela della natura e ai doveri di diligenza che promuove a livello internazionale. Con il nostro intervento nel meeting annuale degli shareholders abbiamo posto molte domande alle quali abbiamo ottenuto solo risposte vaghe, ma in compenso ora siamo riconosciuti dal consiglio di amministrazione come portatori di interesse e legittimi interlocutori.

Sempre grazie al supporto degli amici tedeschi abbiamo partecipato a un flash mob di Robin Wood sotto la sede commerciale di Porsche e a un presidio sotto il museo di Porsche con la presenza di Waldstatt asphalt e Umweltgewerkschaft.

Ora Robin Wood e molte altre associazioni hanno scritto una lettera aperta ai presidenti di regione e provincia, Emiliano e Minerva, e ai sindaci di Nardò e Porto Cesareo, Mellone e Tarantino. I 130mila firmatari delle petizioni rinnovano l’appello alle istituzioni di assumersi le responsabilità nei confronti della Puglia e del pianeta. Verrebbe distrutto un ecosistema secolare, autosufficiente e altamente biodiverso, protetto dalla legge dell’UE che copre una superficie di 280 campi da calcio, di notevole importanza per la protezione del clima e la disponibilità di acqua potabile nella nostra regione già arida. Piantare un mosaico di nuovi alberi altrove e migliorare la protezione antincendio non è affatto sufficiente a compensare il danno ambientale immenso. Porsche deve attuare i principi per le imprese e i diritti umani delle Nazioni Unite e dell’OCSE che ha firmato e rappresenta pubblicamente.

Bastian Greiner, referente per la mobilità presso BUND, ha dichiarato: “Porsche trascura chiaramente la sua responsabilità aziendale nei confronti del clima e dell’ambiente, che l’azienda non ha solo nei confronti dell’ambiente e dei dipendenti a Stoccarda e in Germania, ma per tutte le sue sedi nel mondo. Per questo motivo, come BUND, ci dichiariamo solidali con gli attivisti italiani e li sosteniamo nella loro lotta per la conservazione del bosco. Un’azienda di alta tecnologia, che si vanta di essere particolarmente innovativa e sostenibile, troverà altre soluzioni per realizzare i suoi sogni futuri, con un uso efficiente del territorio e senza distruggere preziosi ecosistemi.”

Mentre Porsche guarda al futuro dei suoi affari nella “green economy”, il mondo guarda a Porsche e al futuro della natura. La lotta per la protezione del più importante bosco del Salento ha raccolto l’interesse e l’impegno di molte e molti e per continuare a supportare la causa invitiamo a far circolare l’appello a Regione, Provincia e Comuni che gli amici tedeschi hanno lanciato con la lettera aperta.

Stoccarda, 7 giugno 2024

Lettera aperta al Presidente della Regione Puglia, al Presidente della Provincia di Lecce e ai Sindaci

di Nardò e Porto Cesareo

Stop immediato al disboscamento del Bosco d’Arneo per il previsto

ampliamento delle piste prova di Porsche!

Gentile signor Emiliano, gentile signor Minerva, gentile signor Mellone, gentile signora Tarantino,

ROBIN WOOD e oltre 20 associazioni ambientaliste provenienti dall’Europa e da tutto il mondo

accolgono con favore il fatto che il signor Emiliano abbia temporaneamente interrotto l’abbattimento

pianificato del Bosco D’Arneo, finora completamente intatto. Chiediamo a tutti voi di fare tutto ciò

che è in vostro potere per fermare definitivamente la deforestazione pianificata.

Per evitare l’impermeabilizzazione di ancora più superfici e per preservare la foresta con le sue

innumerevoli funzioni ecosistemiche – particolarmente importanti per la protezione del clima e della

biodiversità – la pista di prova Porsche non deve essere ampliata!

Il Bosco D’Arneo è una foresta antica, sana e preziosa. È protetto dall’UE come sito Natura 2000.

Secondo il diritto dell’UE, può essere violato solo se una misura pianificata serve il bene comune e se

è possibile compensare il danno causato.

Porsche sostiene che il presidio antincendio esistente verrebbe ampliato e che ciò andrebbe a

vantaggio della popolazione. La costruzione di un nuovo eliporto andrebbe a vantaggio anche della

popolazione in caso di trasporto urgente di pazienti.

Entrambi questi motivi non sono stati riconosciuti dalla Commissione Europea: “In realtà gli impatti

negativi sugli habitat 6220 e 9340 derivano direttamente dai lavori di ampliamento delle piste di

prova nell’area di intervento del NTC (…) Tuttavia, dall’esame di tutta la documentazione attualmente

disponibile, la giustificazione del progetto sulla salute umana e motivi di pubblica sicurezza non

sono considerati adeguati. In effetti, il progetto sembra avere un interesse economico eccezionale

(…)”, ha affermato Andrea Vettori, capo dell’Unità Conservazione della Natura della Direzione

generale Ambiente e Biodiversità della Commissione Europea.

Inoltre, in caso di deforestazione, che le misure di compensazione da parte di Porsche siano

adeguate è solo un sogno utopico. La prevista piantumazione di 1,2 milioni di piantine su una

superficie di 600 ettari richiederebbe decenni di irrigazione artificiale per poter crescere nelle

condizioni climatiche estremamente rigide della Puglia. Tuttavia, Porsche vuole sostenere la misura

compensativa solo per cinque anni. La quantità esorbitante di acqua sotterranea necessaria per

irrigare le piantine accelererebbe la progressiva salinizzazione delle acque sotterranee. Porsche è

pertanto autorizzata a prelevare fino a 1.000 metri cubi di acqua freatica all’anno da utilizzare per

scopi igienici e antincendio. Le misure di compensazione menzionate nel progetto e richieste dal

diritto comunitario sono destinate a fallire fin dall’inizio; non servirebbe a proteggere la natura e

l’ambiente, ma a promuovere il greenwashing di Porsche nascondendo palesi reati ambientali.

Come tutti sappiamo, il cambiamento climatico sta progredendo rapidamente. In futuro

aumenteranno i periodi di caldo e siccità, soprattutto nell’Europa meridionale, compresa la Puglia. Il

secolare Bosco d’Arneo è uno scudo protettivo locale contro questa catastrofe climatica, uno scudo

protettivo che non può essere sostituito.

Se anche l’ultimo residuo di un ecosistema sano in un paesaggio già pesantemente colpito dai

cambiamenti climatici venisse spazzato via, come potrebbero sopravvivere i pugliesi e tutti noi su

questo pianeta? A cosa servono le norme internazionali sulla conservazione della natura se vengono

ignorate non appena entrano in gioco gli interessi economici?

Vi invitiamo ad assumervi la responsabilità del futuro della vostra Regione e del pianeta: garantite

l’attuazione della legislazione UE esistente per proteggere la natura! Date il buon esempio e fate

tutto ciò che è in vostro potere per tutelare il Bosco D’Arneo nel lungo termine! Resistete alle

pressioni di un’azienda automobilistica internazionale affinché anteponga gli interessi del profitto

alla tutela dell’ambiente: la società civile è al vostro fianco!

Cordiali saluti,



Julian Smaluhn (Consiglio di amministrazione, ROBIN WOOD, Germania) a nome di tutti i firmatari

Elenco di tutti i firmatari:

Unione Europea

Adam Eagle, CEO, The Lifescape Project, Regno Unito e internazionale Artur Milewski, fondatore di

Forests Now! (e per sempre), Polonia Biofuelwatch, Almuth Ernsting, codirettore, Regno Unito

Evelyn Schönheit, Scienziata ambientale, Forum Ökologie & Papier, Germania

Hans Hedrich, vicepresidente, Verein Neuer Weg; Romania

Heinz Kowalski, vice portavoce del comitato federale forestale e selvaggina della NABU, Germania

Klaus Schenck, Direttore, Salva la Selva, Spagna

Lina Burnelius, Project Leader e Coordinatore Internazionale, Protect the Forest, Svezia

Maarten Visschers, membro del consiglio di amministrazione, Leefmilieu, Paesi Bassi

Marianne Klute, Presidentessa, Rettet den Regenwald eV (Salvataggio della foresta pluviale),

Germania

Marjan Houpt, Co-fondatore, Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming (Rete nazionale

olandese per la protezione delle foreste e degli alberi – LNBBB), Olanda

Matthias Fischer, responsabile della comunicazione, Naturforest Academy (Naturwald Akademie),

Germania

Peter Langhammer, fondatore, WaldWerkstatt, Germania

Peter Wohlleben, CEO, Wohllebens Wald und Wildnis gGmbH, Germania

Rubens Carvalho, vicedirettore, Earthsight, Regno Unito

Dott.ssa Sandra Altherr, responsabile scientifico e co-fondatrice di Pro Wildlife, Germania

Sylvia Hamberger, Prima Presidentessa, Gesellschaft für ökologische Forschung (Società per la ricerca

ecologica), Germania

Internazionale

Andy Wood, Direttore del Coastal Plain Conservation Group, Stati Uniti

Bob Bancroft, Presidente, Natura Nuova Scozia, Canada

Claudia Zenhäusern, Fondatrice, health-and-forest.org, Svizzera

Ines Gavrilut, attivista per l’Europa dell’Est, Fondo Bruno Manser, Svizzera.

Nicholas Bell, Coordinatore Internazionale, Forum Civico Europeo, Francia/Svizzera

Sophia Bauer, Responsabile del progetto bioenergia e geotermia, Global Energy Monitor, Stati Uniti

Yuyun Indradi, Direttore esecutivo, Trend Asia, Indonesia

