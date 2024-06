DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 23 GIUGNO 2024

Buongiorno!

Oggi è domenica 23 giugno 2024.

San Lanfranco.

A Lecce, la nostra amica insegnante Luisa Rizzo Pagano compie 68 anni: buon compleanno!

Centododici anni fa nasceva Alan Turing, uno tra i più brillanti matematici del Novecento. Universalmente riconosciuto come il padre dell’informatica e dell’intelligenza artificiale, durante la Seconda Guerra Mondiale lavorò come crittoanalista al servizio del “Department of Communications” inglese.

Il suo lavoro consisteva nel decodificare codici creati mediante la macchina Enigma per decifrare i messaggi che diplomatici e militari tedeschi si scambiavano tra di loro. Il riserbo imposto dalle autorità inglesi sulle sue attività alla fine della guerra gli impedì di ricevere adeguati riconoscimenti in campo scientifico. Una delle sue più grandi invenzioni è la macchina di Turing, che tramite un algoritmo può compiere ogni tipo di operazione logica o matematica. Un invenzione che ha aperto la strada al computer come lo conosciamo noi oggi.

Proverbio salentino: LU LIETTU E’ SANTA COSA, SE NUN DORMI TE RIPOSA

Chiarissimo. Non c’è bisogno di traduzioni, o spiegazioni.

