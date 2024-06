DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 24 GIUGNO 2024

Buongiorno!

Oggi è lunedì 24 giugno 2024.

San Giovanni Battista.

Buon onomastico ai tanti amici e lettori che portano questo nome!

Giovanni il Battista è considerato santo da tutte le chiese cristiane che ammettono il culto dei santi. E’ presente anche nel Corano come uno profeti che precedettero Maometto. E’ il patrono dei sarti, dei conciatori di pelle, dei prigionieri e dei condannati a morte.

Il suo culto si diffuse molto velocemente e molte città e chiese presero il suo nome.

Nel Salento San Giovanni Battista è venerato a Veglie da molti secoli, ma ne è divenuto patrono in seguito ad un evento miracoloso. Fin dal 1001 la statua del santo veniva trasportata ogni anno da Veglie in processione fino a Salice dove si trovava una cappella dedicata al santo. Durante una di queste processioni però la piccola statua sarebbe diventata così pesante da non poter più essere trasportata. I Vegliesi capirono così che la volontà del santo era quella di non spostarsi più da Veglie e lo nominarono loro patrono. Ogni anno la comunità lo festeggia dal 23 al 25 giugno: centro dei festeggiamenti è la Chiesa madre di San Giovanni Battista e Santa Irene risalente all’XI secolo.

A Lecce festeggia il suo compleanno il nostro amico Paolo Centonze: auguri!

24 giugno 1947. Primo avvistamento riconosciuto e attestato di un UFO: Kenneth Arnold, volando sopra lo Stato di Washington, nota nove dischi luminosi a forma di vassoio.

Proverbio salentino: CI NU TENE PACIENZA LA LEPRE NU PIGGHIA, CI NU CERNE BUENU SE MANGIA LA CANIGHIA

Chi non ha pazienza la lepre non prende, chi non setaccia bene si mangia la crusca.

Insomma in tutte le cose bisogna avere pazienza e fare tutto quanto va fatto per ultimare il lavoro con profitto.

