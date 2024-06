NOTE D’ARTE / LA MOSTRA DI DANIELE SCANGA A CAMPI SALETINA FINO A DOMENICA 30

di Raffaele Polo ______

È in corso, sino a domenica 30 giugno 2024, presso il laboratorio e showroom in via Croce 53 a Campi Salentina, la mostra ‘Open Studio’ di Daniele Scanga (nella foto), Art Designer , che produce bellezza attraverso contaminazioni e connessioni tra pittura, scultura, design e artigianato per generare opere in grado di affascinare e catturare lo sguardo.

I suoi dipinti astratti, ricchi d’intensità e di energia, così come i complementi d’arredo da lui progettati e realizzati sono tutti pezzi unici: ispirazioni che hanno preso forma attraverso il disegno e un personalissimo processo di produzione. Materiali accuratamente selezionati, come legno pregiato, marmo, alluminio e fibra tessile, si traducono in mobili innovativi e sostenibili, d’impronta minimalista per il rigore delle linee e delle forme.

I tavoli, le sedute, lampade, scrivanie e consolle di Scanga rivelano attenzione ai dettagli e costante ricerca della qualità: caratteristiche che è possibile ritrovare nelle recenti creazioni della collezione “Nero”, dove le sfumature di questo colore acromatico primordiale trasformano un oggetto funzionale in un’opera d’arte tale da evocare il mistero e la bellezza dell’ombra.

Come suggerisce il curatore e critico d’arte Vittorio Schieroni nel testo che gli ha dedicato, Daniele Scanga è un vero e proprio art designer, «figura eclettica e sfaccettata di creativo che riunisce in sé il designer, l’artigiano, il progettista e l’artista, senza dover necessariamente stabilire confini e definizioni: un homo faber che non si stanca di inseguire, tramite l’alternanza di tecniche e modalità espressive differenti, il proprio ideale estetico».

