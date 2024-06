DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 27 GIUGNO 2024

Buongiorno!

Oggi è giovedì 27 giugno 2024.

San Cirillo.

A Lecce il consigliere comunale Giorgio Pala compie 31 anni, auguri!

Facciamo gli auguri a Fabrizio Miccoli, il calciatore originario di San Donato ritiratosi dall’attività agonistica a dicembre 2015, che oggi compie 45 anni.

Fabrizio muove i primi passi nelle giovanili del San Donato per poi passare a quelle del Milan e del Casarano. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Ternana, Perugia, Juventus, Fiorentina, Benfica, Palermo, Lecce e Birkirkara. E’ il miglior marcatore di tutti i tempi del Palermo nonché recordman di presenze in Serie A per i rosanero.

Da sempre tifoso del Lecce ha coronato il sogno di vestire i colori giallorossi nelle stagioni 2013/14 e 2014/15 in Lega Pro. Nel suo palmarès vanta una Supercoppa italiana con la Juventus nel 2003 e una Supercoppa portoghese con il Benfica nel 2005.

Proverbio salentino: CI NU NCIGNI NU SPICCI

Se non inizi non finisci.

E’ inutile perdere tempo in chiacchiere, conviene iniziare ad operare se si vuole portare a termine l’opera.

Category: Costume e società