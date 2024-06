DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 28 GIUGNO 2024

Buongiorno!

Oggi è venerdì 28 giugno 2024.

Santa Vincenza.

Festeggia il suo settantacinquesimo compleanno Mario De Cristofaro, storico esponente della destra leccese, auguri!

A Taranto la nostra amica Roberta Nardone compie 30 anni: buon compleanno!

E tantissimi auguri di buon compleanno a Lecce alla nostra amica Beatrice Sicuro!

Da questo sera siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

Il 28 giugno 1914 veniva assassinato a Sarajevo l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d’Asburgo. Con lui cade la moglie Sophie. L’assassino è lo studente ultra-nazionalista serbo Gavrilo Princip.

L’attentato di Sarajevo fu assunto dal governo di Vienna come il casus belli che diede formalmente inizio alla I Guerra Mondiale.

1980. La Rai comunica agli italiani che il gruppo neo fascista dei Nuclei Armati Rivoluzionari rivendica la strage di ieri al largo di Ustica, dove un aereo DC-9 dell’Italia si è inabissato uccidendo i suoi ottantuno passeggeri.

In realtà i neo fascisti non c’entravano nulla, era un depistaggio di Stato.

Le indagini della magistratura, anche quella della Commissione parlamentare istituita in seguito,, nonostante non siano mai giunte ad una conclusione certa, hanno permesso di stabilire verità inconfutabili: la sera dell’abbattimento del DC-9, aerei della Nato volavano nel cielo italiano. La tesi più accreditata è quella secondo cui un aereo libico si fece scudo dietro l’aereo italiano, e quest’ultimo per errore fu abbattuto da caccia americani, o italiani, o francesi, comunque della Nato, impegnata contro il ‘pericolo’ libico.

Proprio la pista degli aerei da combattimento francesi che credevano di abbattere il Mig su cui volava Gheddafi, efinirono invece con il colpire il velivolo di linea italiano, è risultata alla lunga la più accreditata.

Proverbio salentino: LE PAROLE SUNTU COMU LE CERASE, NDE PIGGHI UNA E NDENENU CCINQUE

Le parole sono come le ciliegie, ne prendi una e ne vengono cinque.

Così come quando si coglie una ciliegia dall’albero, allo stesso modo con le parole, si parte con l’intenzione di dire una cosa, ma poi queste si moltiplicano e a volte si finisce per dire qualcosa che non si vorrebbe dire.

