REPORT DELLA GUARDIA DI FINANZA / Nel mirino, a Lecce, il campo nomadi Panareo, che sulla statale per Taranto, prima di Novoli, ospita la comunità Rom
LE FIAMME GIALLE DEL COMANDO PROVINCIALE DI LECCE, A SEGUITO DI PUNTUALE E DETTAGLIATA SEGNALAZIONE PERVENUTA DALLA SEZIONE AEREA DI BARI, HANNO INDIVIDUATO TRE DIVERSE ZONE RURALI, LIMITROFE AL CAMPO PANAREO, ADIBITE A COLTIVAZIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE, RILEVANDO – INOLTRE – COME LE STESSE PIANTAGIONI FOSSERO IRRIGATE MEDIANTE CISTERNE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL’IMPIANTO IDRICO PUBBLICO CENTRALIZZATO, A SERVIZIO DEL CAMPO PANAREO.
DELLE OPERAZIONI IN CORSO VENIVA PRONTAMENTE INFORMATO IL MAGISTRATO DI TURNO, DOTT. ALESSANDRO PRONTERA, IL QUALE – CONCORDANDO CON LE ATTIVITÀ ESEGUITE DAGLI OPERANTI – DISPONEVA DI DOVERSI PROCEDERE A SEQUESTRO A CARICO DI IGNOTI DELLE PIANTAGIONI ADIBITE ALLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE VEROSIMILMENTE DEL TIPO MARIJUANA PER UN TOTALE DI OLTRE 4.500 PIANTE PER UN PESO DI CIRCA 280 KG.
IL VALORE COMPLESSIVO DI MERCATO DELLA SOSTANZA STUPEFACENTE POSTA SOTTO SEQUESTRO È PARI A CIRCA 2,8 MILIONI DI EURO. IL VALORE POTENZIALE DELLA SOSTANZA STUPEFACENTE CHE SI SAREBBE POTUTA PRODURRE SUPERA PRUDENZIALMENTE I 30 MILIONI DI EURO.
ATTUALMENTE, SONO IN CORSO SPECIFICHE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE PER RISALIRE AI RESPONSABILI DELL’ILLECITO RISCONTRATO.
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