(e.l.) _______ Ieri pomeriggio a Ostuni in una casa di via Garibaldi c’è stata una forte esplosione, dovuta allo scoppio della bombola del gas. Il bilancio è di tre feriti, che erano all’interno, una famiglia di cittadini indiani, portati e medicati in ospedale (nella foto), e di danni alla struttura.

Indagini della Polizia di Stato in corso, per stabilire le cause di quanto successo.

Category: Cronaca