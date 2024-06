(e.l.) _______ Questa mattina a Casalabate, al largo del lido “Era Ura” (nella foto), un sub, un anziano di 67 anni, Nicola Refolo, di Lecce, insegnante in pensione, è morto in mare. A recuperare il corpo già senza vita, la bagnina dello stabilimento. Inutili tutti i tentativi di riani marlo.

Category: Cronaca