DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 2 LUGLIO 2024

Buongiorno!

Oggi è martedì 2 luglio 2024.

Madonna delle Grazie. Auguri di buon onomastico alle nostre amiche e lettrici che si chiamano Grazia, Maria Grazia, Graziella, o, per i maschi, Graziano.

A Lecce la scrittrice Simona Toma compie 48 anni: buon compleanno!

Fra le contrade di Siena si corre il Palio in onore della Madonna di Provenzano, una delle due corse equestri che si corrono ogni anno: l’altra è in calendario per il 16 agosto ed è in onore della Madonna Assunta.

Testimonianze del Palio di Siena si hanno fin dal 1200.

Teatro della giostra è la centralissima Piazza del Campo e il numero delle contrade partecipanti può variare tra le dieci e le diciassette. Le contrade che di diritto partecipano al palio del 2 luglio sono: Aquila, Bruco, Chiocciola, Drago, Giraffa, Istrice, Lupa, Tartuca, Oca, Nicchio.

A Carpignano Salentino si celebra la Festa di Santa Maria della Grotta. Secondo la tradizione il 2 luglio del 1568 Frangisco Vincenti, un vecchio cieco, si rifugiò in una grotta per ripararsi da un temporale e, pregando, si assopì. In sogno gli apparve la Madonna che gli chiese di edificare in quel luogo una chiesa in suo onore. Da quel 2 luglio ogni anno a Carpignano Salentino si celebra la Festa di Santa Maria della Grotta. Durante la processione il sindaco consegna le chiavi della città alla statua della Vergine. La storia è raccontata anche da una canzone che viene cantata ogni anno durante la processione per le vie del paese.

1957. Torino: la FIAT presenta ufficialmente la Fiat 500, destinata a cambiare la cita degli Italiani.

Proverbio salentino: A BRIGANTE, BRIGANTE E MIENZU

A brigante, brigante e mezzo.

A volte è necessario utilizzare gli stessi modi dell’avversario, possibilmente meglio di lui.

Category: Costume e società