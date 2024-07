MEDICO DI CANNOLE ARRESTATO CON L’ACCUSA DI COMPRAVENDITA DI ARMI

NOTE D’ARTE / PREMIATA STAMPERIA PASQUALE URSO. LA MOSTRA ANTOLOGICA A LECCE FINO AL 30 LUGLIO

di Raffaele Polo ______ Parliamoci chiaro, una volta tanto: vi sono dei luoghi che, legati alla nostra età e al percorso terreno che abbiamo vissuto, finiscono per essere dei veri e propri simboli per chi è abituato a vederli in un certo modo, conservando in essi tutti i ricordi, i pensieri, le storie della propria […]