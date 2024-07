REPORT DEL COMANDO CARABINIERI / CONTROLLI NELLE MARINE

Con l’inizio della nuova stagione estiva, continua il piano di controllo straordinario del territorio sulle

riviere salentine che i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce attuano con mirati ed articolati

servizi finalizzati sia alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dei furti di autoveicoli, sia al

contrasto delle condotte che arrecano disturbo a riposo delle persone. Lo scopo rimane quello di

incrementare il livello di sicurezza reale e percepita dalla cittadinanza locale e dai turisti che come ogni

anno popolano le spiagge salentine.

Nell’ambito di tali contesti operativi, nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile

della Compagnia di Campi Salentina hanno arrestato, a Porto Cesareo, due giovani brindisini poiché

ritenuti responsabili di un tentativo di furto di autovettura. Si tratta di due giovanissimi, un 25enne ed

un 21enne, che sono stati sorpresi dai militari dell’Arma in località “Padula Fede” del Comune

cesarino. I due sarebbero giunti a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata e hanno tentato di

asportare un’utilitaria parcheggiata su pubblica via. Vistisi scoperti dai Carabinieri che perlustravano

la zona, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare.

Nel corso di tale operazione sono stati trovati in possesso di grimaldelli e di una centralina idonea

all’accensione delle auto. Tutto sottoposto a sequestro. Al termine delle operazioni i due sono stati

arrestati e, come disposto dal PM di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce

le indagini, condotti presso la Casa Circondariale del capoluogo salentino.

Sulla riviera adriatica, invece, i Carabinieri della Stazione di Otranto, coadiuvati dal personale

dell’ARPA Puglia, hanno effettuato mirate e specifiche verifiche per la tutela dei residenti. I controlli

hanno riguardato diversi locali di intrattenimento tra cui risto-pub, bar e paninoteche, tutte indicate

nella città idruntina. Le operazioni hanno permesso di accertare e contestare violazioni per svariate

migliaia di euro in materia di contenimento e riduzione dell’inquinamento acustico ovvero per aver

organizzato eventi con diffusione di musica di intensità superiore al limite consentito.

