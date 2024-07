LECCE TERRA DI CONQUISTA DELLE MULTINAZIONALI. JEFF BEZOS, CHE DA SOLO POSSIEDE 196 MILIARDI DI DOLLARI, SI PRENDE PER DUE GIORNI PIAZZA SANT’ORONZO. CI METTERA’ ”un’installazione immersiva e instagrammabile”. WHAT’S? 

(Rdl) ______ PRESENTAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PUGLIA E AMAZON

10 LUGLIO ORE 11.00

Regione Puglia

Viale Aldo Moro, Lecce

Sala conferenze

SALUTI:

STEFANO MINERVA, Presidente della Provincia di Lecce

INTERVENTI:

ALESSANDRO DELLI NOCI, Assessore Sviluppo economico della Regione Puglia

MARIANGELA MARSEGLIA, VP e Country Manager di Amazon Italia e Spagna

MARIA ANTONIETTA ORLANDO, Fondatrice e CEO di Remo Sartori ______

PARTE INIZIALE DEL COMUNICATO STAMPA DI AMAZON (il resto è una chilometrica autocelebrazione di pubblicità gratuita e senza contraddittorio dei presunti benefici portati da Amazon in tutto il mondo).

La decima edizione di Prime Day, l’evento annuale di offerte di Amazon, torna il 16 e 17 luglio in esclusiva per tutti i clienti Prime, che potranno risparmiare grazie a centinaia di migliaia di offerte su un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie, tra cui abbigliamento, elettronica, smart home e bellezza. Prime Day prenderà il via alle 00:01 del 16 luglio e terminerà alle 23:59 del 17 luglio. I clienti Prime avranno la possibilità di acquistare prodotti in offerta di grandi marchi – come Xiaomi, Jack & Jones, Samsung, ONLY, Bosch, Pampers e molti altri – oltre ad accedere a migliaia di offerte su prodotti Made in Italy. Chi non è ancora cliente Prime può iscriversi su amazon.it/prime e, se idoneo, iniziare il periodo di uso gratuito per poter così risparmiare grazie al grande evento di offerte, beneficiando di spedizioni veloci e convenienti, senza costi aggiuntivi.

Per celebrare in grande stile la decima edizione di Prime Day e raccontare i benefici inclusi nell’abbonamento Prime, quest’anno Amazon festeggia insieme ai propri clienti in Italia con Prime Day Festival, un grande evento aperto al pubblico che si svolgerà da venerdì 12 luglio a domenica 14 luglio in Puglia, tra la città di Lecce e la spiaggia di Otranto. Svariate le attività in programma per i visitatori che avranno la possibilità di vivere una vera e propria esperienza Prime tra showcase musicali ed eventi culturali con ospiti esclusivi, sport, intrattenimento, animazione per i più piccoli e molto altro ancora, mentre si godono l’estate immersi nelle meraviglie artistiche e paesaggistiche del Salento.

“Quest’anno festeggiamo la decima edizione di Prime Day e siamo entusiasti di celebrare questo splendido traguardo non solo offrendo ai nostri clienti italiani centinaia di migliaia di offerte esclusive su una vasta selezione di prodotti, ma anche condividendo un grande momento di festa grazie a Prime Day Festival” ha dichiarato Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon Italia e Spagna. “Nel 2023, i clienti Amazon di tutto il mondo hanno risparmiato circa 24 miliardi di dollari grazie alle nostre offerte e ai nostri coupons. In particolare, i clienti Prime hanno risparmiato oltre 2,5 miliardi di dollari durante l’ultima edizione di Prime Day nel 2023. Abbiamo lavorato con impegno e passione per migliorare ulteriormente l’esperienza d’acquisto dei nostri clienti e per garantire loro la possibilità di risparmiare ancora di più in occasione di Prime Day 2024. Abbiamo selezionato offerte esclusive, capaci di rispondere alle esigenze più diverse dei nostri clienti, all’interno di tutte le categorie di prodotti, tra cui migliaia di offerte su prodotti Made in Italy”.

Prime Day Festival sarà un vero e proprio festival ricco di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età, diffuso tra due suggestive location: il centro storico di Lecce e la meravigliosa Spiaggia degli Alimini di Otranto. Di seguito una panoramica dei principali appuntamenti in programma, disponibile anche su Aboutamazon.it/primedayfestival.

Prime Day Festival a Lecce

Da venerdì 12 a domenica 14 luglio, Piazza Sant’Oronzo a Lecce si animerà per diventare il punto di incontro per tutti coloro che desiderano prendere parte agli eventi di Prime Day Festival. Sarà presente, infatti, un’installazione immersiva e instagrammabile, aperta al pubblico ogni giorno dalle ore 16:00 alle ore 23:00, dove i visitatori potranno esplorare una selezione dei migliori prodotti in offerta durante Prime Day e scoprire tutti i benefici Prime

Category: Costume e società, Cronaca, Politica