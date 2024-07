DIARIO DEL GIORNO / SABATO 6 LUGLIO 2024

Buongiorno!

Oggi è sabato 6 luglio 2024.

Santa Maria Goretti.

Auguri a Roma al giornalista, editore ed imprenditore Italo Bocchino, che oggi compie 57 anni.

Da questa notte siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

In Spagna, a Pamplona, si celebra la Festa di San Firmino o Sanfermines in spagnolo. È considerata come una delle migliori feste del mondo, insieme al Carnevale di Rio de Janeiro e all’Oktoberfest di Monaco di Baviera. La festa andrà avanti fino al 14 di luglio. A dare il via alle celebrazioni è il lancio del chupinazo, un razzo, dal balcone del consiglio della città ma l’evento che nel bene e nel male ha reso famosa la festa di San Firmino è l’Encierro, la famosa corsa dei tori.

Come oggi, nel 1945, a due mesi dalla fine della guerra, ci fu l’ Eccidio di Schio: gli ex partigiani uccisero cinquantaquattro persone, rinchiuse nel carcere come detenuti “politici” di possibile parte fascista, sebbene non tutti fossero ugualmente compromessi con il fascismo e in molti casi fossero stati arrestati per errore.

Proverbio salentino: Lettu e manciare picca, vita longa e ricca.

Mangiare poco, un po’ di tutto, ma sempre poco, e dormire molto, in due battute la saggezza popolare indica l’ elisir di lunga vita.

Category: Costume e società