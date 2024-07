RANA SALTA SULLA BICI… POI AL PIANO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Adriana De Carlo e Andrea Alba, per conto dell’associazione LeccePedala ci mandano il seguente comunicato (la foto si riferisce all’edizione dell’iniziativa dello scorso anno) _______

Tutti in bici a Lecce, destinazione il Parco di Belloluogo, per l’anteprima dell’ottava edizione del festival Classiche Forme, fondato e diretto da Beatrice Rana, eccellenza riconosciuta del pianismo mondiale. Sarà proprio la pianista salentina a guidare in bici “Lecce pedala verso Classiche Forme”, accompagnata dai ciclisti urbani di Lecce e dagli appassionati che seguono il festival.

L’iniziativa, nata grazie alla collaborazione tra Opera Prima, associazione organizzatrice del Festival, e il movimento di cittadinanza attiva LeccePedala, prevede una biciclettata collettiva nel cuore di Lecce, con ritrovo e partenza alle 18 da piazza Sant’Oronzo sfruttando la rete delle piste ciclabili per raggiungere in sicurezza il Parco di Belloluogo, mentre il Concerto per la città (ingresso gratuito) è in calendario alle 19 all’ombra della Torre di Belloluogo, dove cresce l’Oasi Classiche Forme, con i giovani alberi donati due anni fa dal Festival. Pedalerà accanto alla pianista salentina anche l’assessora alla Cultura e alla Legalità della Regione Puglia Viviana Matrangola.

Protagonista del Concerto per la città sarà l’Ensemble “I virtuosi di Sansevero” con le musiche di Astor Piazzolla, “Las Cuatro Estaciones Portenas” (La Quattro Stagioni di Buenos Aires). L’Ensemble “I virtuosi di Sansevero”, nasce da un’idea di Riccardo Zamuner, giovane violinista napoletano, che ha riunito alcuni tra i più talentuosi allievi di strumenti ad arco, con l’intento di creare un ensemble di archi senza direttore in cui ogni componente è solista eccellente.

“Il concerto del 13 luglio”, dice Beatrice Rana, “è il manifesto di affiliazione nei confronti di un autentico ‘pensare green’: arrivare al concerto in bicicletta, offrire gratuitamente alla città un concerto del Festival, in un parco pubblico, proporre musiche ispirate alla natura, come le Stagioni di Astor Piazzolla, ai piedi della torre di Maria D’Enghien, donna-emblema della cultura femminile salentina, contiene tanti elementi di un pensare che io ho sposato con forte convinzione”. E aggiunge: “La bicicletta, anche secondo me, può rappresentare una soluzione notevole per affrontare i problemi ambientali, sociali ed economici delle città, garantendo una mobilità più efficiente, accessibile e sostenibile per tutti”.

“La mia casa discografia, la Warner, insieme alla Sony e alla Universal, le tre principali etichette discografiche del mondo”, afferma ancora Beatrice Rana, “ha sottoscritto un manifesto mirato alla sostenibilità ambientale supportando gli artisti che si dimostrano attenti all’impatto della musica sull’ambiente e che ne parlano pubblicamente per sensibilizzare i propri ascoltatori. Trovo fondamentale accogliere questi principi di impegno civile e sociale e uno dei modi per proclamarlo è stato quello di sostenere, con l’Associazione Opera Prima che produce il Festival Classiche Forme, la causa di LeccePedala, per la mobilità sostenibile”.

“Accompagnare per il secondo anno, tutti insieme, Beatrice Rana verso l’anteprima del Festival”, spiegano Adriana De Carlo e Andrea Alba, portavoce di LeccePedala, “è la conferma che l’uso della bici in città e la realizzazione di una efficiente rete ciclabile possono agevolare non solo la mobilità urbana ma anche l’incontro di cultura e ambiente, nel segno della sostenibilità e dell’impegno per il territorio e la comunità”.

Il Festival Internazionale di Musica da Camera fondato e diretto dalla pianista Beatrice Rana è promosso dall’Associazione Musicale Opera Prima, si svolge nel Salento dal 14 al 21 luglio 2024. In otto serate con star internazionali, Classiche Forme porta la grande musica nei luoghi d’arte e nella campagna salentina, ospitando solisti di fama mondiale, sempre puntando a creare occasioni che abbattano le barriere tra palcoscenico e pubblico.

Al seguente link il programma completo del Festival Classiche Forme:

https://www.classicheforme.com/stagioni/edizione-2024/

Per chi non avesse la bicicletta, è disponibile il servizio di noleggio a pagamento di Veloservice Lecce, con lo sconto del 50 per cento. Info: 320/9316285, bookinglecce@veloservice.org

Sono parte attiva di LeccePedala le seguenti sigle:

Fiab Lecce Cicloamici, Adoc Lecce, Circolo Tandem, CPK Lecce, Città Fertile, Vulcanicamente, Civica, Salento Bici Tour, Fucina Salentina, WWF Salento, www.salento.bike, Veloservice, Cicli Minimi, Ciclofficina Onza Onza, Fridays for future, APS Rione Santa Rosa

Sostengono l’attività di LeccePedala:

Decathlon Surbo, Simtur, Forum Ambiente e Salute, Nasca Teatri di Terra, Glocal, I slow You, MO.Bici, Salento E-Cycling, Slow Active Tours, ControPedale, Sud est climb, Zemove, Alberto Guido & figli, Amici di Enrico, Ciclopica, Cirknos, Comitato Verde Santa Rosa

