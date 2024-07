DIARIO DEL GIORNO / SABATO 13 LUGLIO 2024

Buongiorno!

Oggi è sabato 13 luglio 2024.

Sant’ Enrico.

Buon onomastico a tutti i nostri amici e lettori che portano questo nome!

Come oggi, nel 1917 si verifica la terza apparizione della vergine Maria ai pastorali di Fatima in Portogallo. Le due precedenti si verificarono il 13 maggio e il 13 giugno.

Guerra civile spagnola. Tra il 12 luglio e il 13 luglio 1936 ci furono il sequestro e l’uccisione del leader dell’opposizione monarchica Josè Calvo Sotelo a e il tentativo di uccidere Gil Robles, leader dei democristiani di destra, messa in atto da alcuni ufficiali di polizia di simpatie socialiste come ritorsione per l’omicidio dell’ufficiale di polizia José Castillo, simpatizzante socialista e membro di un’organizzazione comunista per militari. Le forze nazionaliste insorsero contro il governo del Fronte Popolare eletto qualche mese prima.

I capi della sollevazione armata furono i generali Francisco Franco, Emilio Mola, Gonzalo Queipo deLlano e Josè Enrique Varela. Il navarrese e carlista generale Josè Sanjurjo fu il leader incontestato del sollevamento militare, ma rimase ucciso tre giorni dopo l’inizio della rivolta in un incidente aereo che qualcuno ritiene provocato da un attentato dinamitardo, il 20 luglio 1936, mentre si recava in Spagna per prendere il controllo delle forze insorte. Francisco Franco, al comando delle truppe ammutinate di stanza in Africa e dei legionari del Tercio, prese la guida delle forze nazionaliste del sud della Spagna, il generale Emilio Mola di quelle del nord.

Dopo la morte nel 1937 di quest’ultimo, Francisco Franco rimase il comandante indiscusso di tutti i nazionalisti e gestì gli eventi in modo tale che alla fine della guerra non ci sarebbe stata opposizione interna a un suo governo.

I partecipanti attivi nella guerra civile coprivano l’intero arco delle posizioni politiche e ideologiche dell’epoca. Le file nazionaliste comprendevano: i fascisti della falange i carristi, e i monarchici legittimisti, i nazionalisti spagnoli, la maggior parte dei conservatori e la parte preponderante del clero cattolico. Appartenevano allo schieramento opposto: i repubblicani propriamente detti, gli autonomisti baschi, asturiani e catalani, i socialisti, i comunisti, gli anarchici, di varie ideologie e i trotskisti, del POUM.

Il 13 luglio del 1954 moriva la celebre pittrice messicana Frida Kahlo. E’ stata una delle principali protagoniste della scena culturale della prima metà del Novecento ed è ancora oggi una fra le pittrici più popolari di sempre. Il 21 giugno del 2001 è la prima donna latinoamericana ad essere rappresentata su di un francobollo degli Stati Uniti, con un suo autoritratto datato 1933.

Molto apprezzata dall’ambiente surrealista ne prese le distanze, affermando: «Pensavano che anche io fossi una surrealista, ma non lo sono mai stata. Ho sempre dipinto la mia realtà, non i miei sogni.».

Le sue ceneri sono oggi conservate nella sua Casa Azul, al centro di Coyoacan, sede del museo che porta il suo nome.

Proverbio salentino: OSCE ACQUA CRAI IENTU TUTTU CANGIA A NNU MUMENTU

Oggi acqua domani vento tutto cambia in un momento.

Category: Costume e società