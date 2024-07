DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 16 LUGLIO 2024

MARIA GRAZIA DE ROSA, L’ APE MAESTRA DI MELENDUGNO

di Raffaele Polo ______ Confessiamo di aver imparato tanto, nelle serate dedicate al miele, in quel di Melendugno. Perchè, mentre la totaità degli espositori si preoccupava di magnificare e vendere i propri prodotti alimentari (come avviene in tutte le sagre), in uno spazio arredato semplicemente e dedicato soprattutto ai bambini, una bravissima apicultrice (si dice […]