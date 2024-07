ADDIO A SAMUEL

DOMENICA 21 LUGLIO Faro di Leuca: la luna piena testimonial d’eccellenza per un appuntamento di Jazz napoletano!

Scenario metafisico per la presentazione di Napoli Jazzology, il tributo alle più celebri melodie napoletane rielaborate in chiave Jazz dal Trio (tutto campano) di Lello Petrarca. L’associazione culturale Lampus, in collaborazione con la Basilica – Santuario Santa Maria De Finibus Terrae, organizza a Leuca per la rassegna I Concerti del Faro il primo appuntamento dell’estate 2024 che si […]