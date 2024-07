REPORT DELLA FINANZA, CONTROLLI SUL LAVORO IRREGOLARE A OTRANTO

Continuano i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro irregolare.

Nell’ultimo fine settimana i militari della Compagnia di Otranto, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato 3 lavoratori ‘in nero’, intenti a prestare la propria attività lavorativa all’interno di uno stabilimento balneare, situato nella marina di Otranto, località Laghi Alimini.

Inoltre, gli stessi Finanzieri idruntini, nella località di Santa Maria di Leuca del Comune di Castrignano del Capo, hanno scoperto ulteriori 3 lavoratori ‘in nero’ impiegati nel settore della ristorazione.

In questo ultimo caso, il titolare del ristorante è stato segnalato al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro per le conseguenti valutazioni in ordine alla eventuale sospensione dell’attività imprenditoriale, per utilizzo di manodopera ‘irregolare/in nero’ oltre i limiti consentiti per legge.

Sono in corso, nei confronti delle imprese ispezionate, ulteriori approfondimenti e riscontri documentali da parte dei Finanzieri tesi ad accertare eventuali irregolarità di natura fiscale.

Il lavoro nero arreca danni all’intero sistema economico nazionale perché sottrae risorse all’Erario, mina gli interessi dei lavoratori e compromette la leale e sana competizione tra imprese.

Category: Cronaca