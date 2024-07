(e.l.) ______ Immersione fatale questo pomeriggio nelle acque di Santa Caterina, marina di Nardò, per un subacqeo, Giovanni Negro, 57 anni, di Seclì. Era in barca in compagnia di un amico, che, poco dopo che si era immerso, lo ha visto riemergere in difficoltà. Il decesso è avvenuto per un malore improvviso.

