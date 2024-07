CORTI IN TAVOLA A CAPRARICA DI LECCE: SABATO 20 E DOMENICA 21 LUGLIO. CONCERTI, PERFORMANCE TEATRALI, MOSTRE, ESIBIZIONI, PROIEZIONI.

Una passeggiata enogastronomica tra le storiche corti della “Città dell’olio” con un ricco programma di concerti, performance teatrali, mostre, esibizioni, presentazioni di libri, proiezioni di film: sabato 20 e domenica 21 luglio a Caprarica di Lecce torna Corti in tavola. Giunta alla sua settima edizione, la manifestazione è promossa da un gruppo di quindici ristoranti, attività enogastronomiche e associazioni del territorio, guidato dall’Amministrazione Comunale con il coordinamento generale di Zero Nove Nove e la consulenza artistica della musicista e compositrice Giorgia Santoro, in collaborazione con numerose realtà culturali e creative. Corti in tavola anche quest’anno si rinnova con tante iniziative e nuovevisioni del territorio, della cucina e delle comunità del Salento.

Dalle 20:00, dopo le parate inaugurali con “I fanfarroni” (sabato) e “Les trois lézards e la fanfara” e “BeDixie – Dixieland jass band” (domenica), nelle storiche ed antiche corti del centro storico (da sempre luogo di condivisione, accoglienza, lavoro, festa e confronto) sarà possibile degustare olii, vini e prodotti tipici della gastronomia salentina. Una festa da scoprire, assaggiando piatti nati dalla contaminazione culturale e gastronomica sul territorio con tutte le numerose attività del luogo legate alla gastronomia coinvolte.

Musica, poesia, artigianato e cinema accompagneranno questo percorso enogastronomico con un’attenzione particolare ad Antonio Verri, scrittore e poeta di Caprarica di Lecce, scomparso prematuramente nel 1993 all’età di 43 anni che si è sempre confrontato con il Tempo, chiaro nel raccontare, nel descrivere e nel definire l’origine del suo sentire e del suo agire poetico e insieme capace di presagire e prefigurare il Futuro. Non a caso lo slogan di quest’anno è un verso di Verri: “sta per arrivare la banda, c’è armonia, c’è avventura, c’è completezza in tutto in questi luoghi”.

Tra gli ospiti Daniele Donpasta De Michele, il regista Alessandro Valenti, le cantautrici salentine Cristiana Verardo e Carolina Bubbico, la band Yarákä, l’Ensemble Fondo Verri, il cantautore Carmine Tundo, il trio formato da Maurizio Pellegrini, Valerio Fusillo e Nicola Nesta. Caprarica si conferma inoltre comunità attenta alle famiglie, forte dei marchi “Puglia Loves Family” e “Città Amica dei Bambini e degli Adolescenti”, con spazi, piatti e laboratori per i più piccoli a cura dell’associazione Il Dado Gira.

Inoltre, grazie a un apposito finanziamento del Ministero degli Esteri tutte le informazioni e le guide presenti all’interno del percorso, anche per visitare i frantoi ipogei, saranno anche in lingua inglese. Un impegno per favorire un turismo straniero e di qualità in un luogo che sempre più sta diventando attrattivo.



«Corti in tavola non è solo una celebrazione della nostra ricca tradizione enogastronomica ma anche un inno al coraggio e all’innovazione. Qui a Caprarica di Lecce, continuiamo a mescolare tradizione, comunità e nuove visioni per il futuro del nostro territorio. Per noi è una festa speciale dove il patrimonio culturale si intreccia con la creatività, offrendo un’esperienza unica ai nostri cittadini e ai visitatori. Vi invitiamo a esplorare, gustare e lasciarvi ispirare da tutto ciò che il nostro territorio ha da offrire», sottolinea il sindaco Paolo Greco.

SABATO 20 LUGLIO

La serata si aprirà alle 20:00 con il corteo di apertura con la banda itinerante I fanfarroni, una piccola fanfara randagia che si nutre di tutti i migliori pezzi trovati per strada, Skatolette di tono jamaicano, wurlzer a la parigina, cetriolini salsa yiddish, saporiti formaggi caraibici e tarantelle di spaghetti alla carbonizzata. Dalle 20:30 nel Palazzo Baronale, in collaborazione con l’associazione culturale CubiArte, spazio alla presentazione del libro “La piaga del ballo – Peste, miseria e altre danze” di Nicola Lucchi e alla performance musicale e teatrale di Silvia Lodi e Antonio Cotardo. Dalle 21:00 in Piazza Vittoria appuntamento, in collaborazione con Ventinovenove, con il performer, dj, regista, economista, scrittore e gastrofilosofo militante Daniele Donpasta De Michele e il suo laboratorio ispirato dal libro “La parmigiana e la rivoluzione. Elogio della frittura e altre pratiche militanti” (Kurumuny | Quai Produzioni). A seguire spazio alla musica con Ars Nova a cura di Zero Nove Nove e Giorgia Santoro. Sempre dalle 21:00 ma in Piazza Caduti l’associazione Il Dado Gira con “Corti in fabula” proporrà spettacoli per bambini, giochi e laboratori Ludico-ricreativi. Dalle 21:30 in Corte Grande, in collaborazione con Apulia Film Commission, la proiezione di “Oltre il confine” di Alessandro Valenti. Il film narra la storia di Bekisisa, dodicenne con una voce magica, e del suo fratellino Eno, sei anni, che sognano di raggiungere l’Italia. Dopo aver subito lutti e perdite, partono dalla loro terra africana. In Italia affrontano avventure e pericoli, ma anche un forte legame che li unisce, insieme ad altri bambini in cerca di un futuro migliore. In Piazza Garibaldi alle 21:00, a cura del progetto “Musica insieme”, l’esibizione del Soundpainter Emanuele Raganato e alle 22:00 il concerto della cantautrice e chitarrista salentina Cristiana Verardo (vincitrice del Premio Bianca d’Aponte 2019 e di Musicultura 2023). Alle 21:00nell’Ex Deposito Tabacco, per la nona edizione del Festival “Il Cammino Celeste”, il live di Yarákä, trio musicale che nel cd d’esordio “La Curannera”, uscito per l’etichetta Zero Nove Nove, esplora il legame tra sacro e profano e tra culture diverse. Dalle 21:00 la Corte dell’Ex Deposito Tabacchi accoglierà una tappa dei “Luoghi d’allerta” del Fondo Verri con il live painting di Massimo Pasca, un laboratorio di illustrazione e disegno, la presentazione di Declaro, collana della casa editrice leccese Kurumuny dedicata ad Antonio Verri, e lo showcase del cd “Fate solo quel che v’incanta” dell’Ensemble Fondo Verri. Un viaggio di musica e poesia che spazia in molteplici generi miscelando suoni balcanici con il jazz e il blues, con richiami alla tradizione e alla world music, senza dimenticare le festose sonorità bandistiche che si alternano a composizioni interamente originali create sulle poesie di Antonio Verri.

DOMENICA 21 LUGLIO

La serata conclusiva si aprirà dalle 20:00 con il corteo di apertura con Les trois lézards e la fanfara e BeDixie – Dixieland jass band. Alle 20:30, in collaborazione con CubiArte, l’atrio del Palazzo Baronale ospiterà il concerto in piano solo della cantautrice Carolina Bubbico, mentre in via Roma si terrà l’esposizione “I Giganti” di Andrea De Simeis, Pierpaolo Briatico Vangosa, Imma Vitello con la direzione artistica di Daniela Fumarola e Onelia Greco. In Piazza Vittoria alle 20:30 la performance esperienziale itinerante Cunta ca te cuntu della compagnia Ventinovenove e il concerto di presentazione del cd “Gli uomini poetici” dei Les trois lézards (Dodicilune) a cura di Zero Nove Nove e Giorgia Santoro. In Piazza Garibaldi alle 21:00, a cura del progetto “Musica insieme”, l’esibizione di Sbandas mentre alle 22:00 il concerto del cantautore, musicista e produttore Carmine Tundo (La Municipàl, Diego Rivera, Mundial, Nu Shu). Sempre dalle 21:00 ma in Piazza Caduti l’associazione Il Dado Gira con “Corti in fabula” proporrà spettacoli per bambini, giochi e laboratori Ludico-ricreativi. Alle 21:30 in Corte Grande, in collaborazione con Apulia Film Commission, la proiezione di “Alla Vita” di Stéphane Freiss, un’opera prima coraggiosa e sensibile sul tema dell’ortodossia religiosa, con Riccardo Scamarcio e Lou De Laâge. Alle 21:00 nell’Ex Deposito Tabacco, per la nona edizione del Festival “Il Cammino Celeste”, lo spettacolo Nun me scetà con Maurizio Pellegrini (attore e cantante), Valerio Fusillo (mandolino) e Nicola Nesta (chitarra), un viaggio nella produzione poetica e musicale napoletana. Dalle 21:00 la Corte dell’Ex Deposito Tabacchi accoglierà una nuova tappa dei “Luoghi d’allerta” del Fondo Verri con il live painting di Massimo Pasca, un laboratorio di illustrazione e disegno, la presentazione di Declaro, collana della casa editrice leccese Kurumuny dedicata ad Antonio Verri, e lo showcase del cd “Fate solo quel che v’incanta” dell’Ensemble Fondo Verri. Un viaggio di musica e poesia che spazia in molteplici generi miscelando suoni balcanici con il jazz e il blues, con richiami alla tradizione e alla world music, senza dimenticare le festose sonorità bandistiche che si alternano a composizioni interamente originali create sulle poesie di Antonio Verri.

INGRESSO GRATUITO

