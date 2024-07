REPORT FORZE DI POLIZIA SU MERCATO ITTICO GALLIPOLI

ANNA LEO PRESENTA IL SUO ROMANZO “Vittoria una madre sbagliata” A LECCE MERCOLEDI’ 24

di Raffaele Polo ______ “Alessio,non esiste età priva d’ amore. Non ci sono momenti della vita, anni o stagioni in cui non sia possibile amare. Non esiste l’ amore giovane o vecchio.Esiste l’ amore!” Si tiene a Lecce il 24 luglio (ore 19:30 con ingresso libero), nel chiostro dell’ex Convitto Palmieri , piazzetta Carducci, la […]