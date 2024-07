DIRITTO DI REPLICA / GIANCARLO CAPOCCIA, ASSESSORE ALLA MOBILITA’ E TRASPORTI DEL COMUNE DI LECCE, RISPONDE SULL’ ACCESSO ALLA STAZIONE

Egregio Presidente di Adoc Lecce, Avv. Alessandro Presicce, mi sento in dovere di chiarire alcune informazioni relative alle recenti dichiarazioni rilasciate da Adoc Lecce riguardo la gestione del trasporto urbano e le problematiche relative al transito degli autobus in viale Oronzo Quarta.

È fondamentale precisare che, se vi foste informati meglio, avreste scoperto che SGM ha emanato una disposizione di servizio ancor prima che l’attuale amministrazione fosse proclamata. Questo atto amministrativo ha avuto un impatto significativo sulla gestione della rete del trasporto pubblico urbano, influenzando le decisioni operative relative alle rotte degli autobus.

In particolare, avreste potuto apprendere che i bus urbani, come stabilito dalla stessa SGM, non possono transitare in viale Oronzo Quarta perché il piazzale della stazione, unico spazio idoneo per eseguire manovre e inversioni di marcia, è attualmente un cantiere. Tale situazione è ben nota e documentata, e ha richiesto l’adozione di soluzioni alternative per garantire comunque un servizio efficiente alla cittadinanza.

Confidiamo che, in futuro, prima di rilasciare dichiarazioni ufficiali, acquisirete tutte le informazioni necessarie per fornire dati accurati ai vostri lettori.

Questo approccio non solo contribuirà a una maggiore trasparenza, ma eviterà anche di far perdere tempo prezioso a coloro che stanno lavorando intensamente per ricostruire e migliorare la nostra città.

